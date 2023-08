Inspektion, Wartung und Service Auto-Inspektion – Was Sie wissen sollten

Inspektionen sollen Schäden am Auto vorbeugen. Was wird bei der kleinen und großen Inspektion gemacht - und was ist der Unterschied zur Wartung und dem Service?

Bei einer Inspektion werden vor allem Verschleißteile auf Abnutzung und Materialschäden überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. (Foto: dpa) Ein Mechaniker arbeitet in einer KfZ-Werkstatt an der Unterseite eines Autos

Mit zunehmendem Alter und dem dauerhaften Gebrauch eines Autos nehmen Verschleiß und Abnutzung zu. So rollt ein Pkw in Deutschland im Durchschnitt rund zehn Jahre über die Straßen, zeigen aktuelle Daten des Kraftfahrt-Bundesamts. Wer die Lebenszeit seines Fahrzeugs maximieren möchte, sollte es regelmäßig pflegen, warten, kontrollieren und inspizieren lassen.

Während die Hauptuntersuchung (HU) die allgemeine Fahrtauglichkeit überprüft, beugen Inspektionen - also regelmäßige Wartungsarbeiten - Schäden am Auto vor. Dabei werden vor allem Verschleißteile und Schmierstoffe kontrolliert und ausgetauscht. Inspektionen sind im Gegensatz zur HU freiwillig. Welche Arbeiten bei einer Inspektion anfallen und was eine große und kleine Inspektion kostet, lesen Sie hier.

Wie oft sollte eine Inspektion durchgeführt werden?

Die Wartungsintervalle für Autos richten sich entweder nach einem vom Hersteller gesetzten Zeitraum oder einer erreichten Fahrleistung. Der Inspektionstermin hängt also davon ab, welches Ereignis zuerst eintritt. Für den Inspektionsintervall entscheidend sind mehrere Faktoren, wie zum Beispiel das Fahrzeugmodell, die Automarke und die Motorisierung.

Inspektion: Was wird alles am Auto gemacht?

Bei einer Inspektion werden vor allem Verschleißteile auf Abnutzung und Materialschäden überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Teile wie zum Beispiel Zündkerzen, Bremsbeläge und Kraftstofffilter werden nach einer vom Hersteller festgelegten Laufleistung ausgetauscht. Andere Betriebsmittel verlieren ihre Verwendungsfähigkeit durch Alterung.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) schreibt dazu, dass Teile und Betriebsmittel, durch chemische oder physikalische Einwirkung ihre Funktionsfähigkeit verlieren können. Deshalb würden Fahrzeughersteller bei Betriebsmitteln, die nicht einem offensichtlichen Verschleiß unterlägen einen Austausch nach einer bestimmten Nutzungsdauer vorschreiben.

Der Austausch mancher Teile ist nicht nur von der Laufleistung allein abhängig. Die Nutzung spielt bei einigen Materialien eine entscheidende Rolle. Beispielsweise bei Bremsscheiben und Bremsbelägen. Laut dem ADAC ist eine Nutzung der Scheibenbremsbeläge über 80.000 Kilometer unter normalen Betriebsbedingungen möglich. Durch erschwerte Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel bei Anhängerbetrieb, sei ein deutlich höherer Verschleiß möglich.

Doch: Welche Autoteile und Betriebsstoffe werden bei einer Inspektion geprüft. Und ist der Ölwechsel inbegriffen?

Große oder kleine Inspektion – das ist der Unterschied

Die kleine und die große Inspektion unterscheiden sich nicht nur durch den Umfang der Wartungsarbeiten, sondern auch preislich. Die Preise für eine Inspektion variieren dabei je nach Inspektionsintervall, Hersteller, Fahrzeugmodell und Ausstattung. Deshalb ist die Preisspanne für eine Inspektion sehr groß. Manche Hersteller bieten Inspektions-Sparpakete an. Andere Vertragswerkstätten wie VW und Audi in Düsseldorf können Preisanfragen nur mit einer Fahrgestellnummer beantworten, da der Preis von der jeweiligen Konfiguration abhängig ist. Auf Anfrage des Handelsblatts bei BMW in Düsseldorf könne aus Erfahrung, für eine kleine Inspektion, mit einem Preis von etwa 400 Euro gerechnet werden. Eine große Inspektion würde aus Erfahrung etwa 800 Euro kosten.

Für einen Peugeot 208 würden erfahrungsgemäß Kosten von etwa 350 Euro für eine kleine und 650 Euro für eine große Inspektion anfallen, berichtet eine weitere Düsseldorfer Vertragswerkstatt.





Übliche Wartungsarbeiten bei einer kleinen Inspektion sind:

Motoröl- und Ölfilterwechsel

Prüfung der Lichtanlage

Prüfung auf Undichtigkeiten von Motor, Bremsanlage und Getriebe

Sichtprüfung der Karosserie

Prüfung der Autoreifen und dessen Profiltiefe

Luftfilter-, Kraftstofffilter- und Mikrofilterwechsel

Die große Inspektion umfasst neben den Arbeiten der kleinen Inspektion weitere Wartungsarbeiten. Je nach Fahrzeugmodell und Hersteller kann ein Austausch zum Beispiel folgender Teile fällig sein:

Zündkerzen

Bremsflüssigkeit

Getriebeöl

Zahnriemen

Sollte während einer Inspektion ein Defekt festgestellt werden, der sicherheitsrelevante Folgen hat, darf die Werkstatt das defekte Teil ohne Absprache austauschen. Alle anderen Reparaturen müssen mit dem Kunden abgestimmt werden. Definieren Sie deshalb im Voraus, welche Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt werden sollen und dürfen.

Ist eine Inspektion Pflicht?

Eine Inspektion ist, anders als die regelmäßige Vorstellung beim TÜV, freiwillig. Fahrzeughalter, die ihren Wagen regelmäßig und fristgerecht zur Inspektion geben, sind beim Wiederverkauf im Vorteil. So weist ein Verkäufer mit einem gepflegten Scheck- oder Serviceheft nach, dass er seinen Wagen regelmäßig hat warten lassen. Sind die Einträge im Serviceheft dann noch von einer Vertragswerkstatt, kann dies bei einigen Modellen (besonders bei höherpreisigen Fahrzeugen) ebenfalls den Wert des Autos steigern.

Auf der anderen Seite können ausgelassene Inspektionen zum Verlust des Anspruchs auf Garantie und Gewährleistung führen. Im Falle eines Defekts kann der Fahrzeughalter dann auf den Kosten sitzen bleiben.

Wie lange dauert eine Inspektion?

Sofern keine neuen Defekte gefunden oder festgestellt werden, dauert eine kleine Inspektion nur wenige Stunden. Im Normalfall erhalten Sie Ihr Auto am gleichen Tag zurück. Bei einer großen Inspektion wird ein Tag für die Bearbeitung eingerechnet. Wenn Sie den Wagen am Morgen abgeben können, ist er in der Regel am Nachmittag fertig.

Inspektion, Service oder Wartung – was sind die Unterschiede?

Die Begriffe Inspektion, Wartung und Service werden synonym verwendet. Je nach Automarke steht nach einer gewissen Zeit oder Fahrleistung also entweder eine Inspektion, Wartung oder ein Service an.

Sind HU und Inspektion dasselbe?

Die Hauptuntersuchung (HU) beim TÜV und eine Inspektion sind nicht dasselbe. In Deutschland muss jedes Kraftfahrzeug regelmäßig im Zuge einer HU auf seine Fahrtauglichkeit überprüft werden. Das soll Unfällen und Personenschäden vorbeugen, die durch technisches Versagen defekter oder unsicherer Fahrzeuge verursacht werden. Dafür ist der TÜV oder andere Prüfstellen wie zum Beispiel die Dekra, die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) oder die Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger (KÜS) mit der Hauptuntersuchung zuständig. Bei der HU geht es also um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Die Inspektion dagegen ist vor allem für die Lebensdauer des eigenen Fahrzeugs von Bedeutung. Durch regelmäßige Wartung des Autos, sollen Schäden vorgebeugt werden. Das geschieht durch das Auswechseln verschlissener oder veralteter Materialien und Schmierstoffe.

Wo kann ich eine Inspektion durchführen lassen?

Eine Inspektion oder Wartung kann in einer Vertragswerkstatt oder in einer freien Werkstatt durchgeführt werden. Dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) zufolge seien freie Werkstätten häufig günstiger. So würden in der Regel günstigere Ersatzteile aus dem freien Teilehandel statt Originalteile verwendet werden – bei zugleich günstigeren Stundensätzen. Dabei empfiehlt der ADAC allen voran Autobesitzer, deren Karosserie vier Jahre oder älter sind, den Besuch einer freien Werkstatt. Wichtig: Die Reparatur sollte nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen.



Für Reparaturen, die im Rahmen der Herstellergarantie und der Sachmängelhaftung anfallen, ist ein Besuch in der Vertragswerkstatt sinnvoll.

Reparaturen im Rahmen der Sachmängelhaftung sind in Vertragswerkstätten kostenlos. Denn: Der Verkäufer muss die Ware frei von Mängeln übergeben. Besteht ein Mangel am gekauften Fahrzeug greift die Gewährleistung. Der Anspruch auf mangelfreie Ware ist gesetzlich geregelt. Grundsätzlich gilt bei der Gewährleistung, dass der Käufer eine Ersatzlieferung oder eine Reparatur verlangen kann - dies wird auch Nacherfüllung genannt. Paragraph 439 des Bürgerlichen Gesetzbuchs schreibt vor: "Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen". Außerdem habe der Verkäufer die erforderlichen Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zum Zwecke der Nacherfüllung zu tragen.

Je nach Garantiebedingungen sind auch Reparaturen im Rahmen der Herstellergarantie in Vertragswerkstätten kostenlos.

Was muss ich zur Inspektion mitbringen?

Wird das Auto zur Inspektion in die Werkstatt gegeben, sollten der Fahrzeugschein und das Scheck- oder Service-Heft mitgebracht werden.

