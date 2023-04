 Kfz-Versicherung: Fünf Spartipps für Fahranfänger

Fahranfänger zahlen in der Regel besonders hohe Versicherungsprämien. Trotzdem können sie bei der Kfz-Versicherung sparen. Ein Überblick.

Kfz-Versicherung für Fahranfänger: Fünf Spartipps Modellauto, Euro-Banknoten und Euro-Münzen

Im Jahr 2021 wurden rund 1,3 Millionen allgemeine Fahrererlaubnisse erteilt. Davon 459.982 an Frauen und 816.372 an Männer. Anfang 2023 besaßen 44.860.957 Personen in Deutschland eine allgemeinen Fahrerlaubnis. Das zeigen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts. Mit dem Erhalt der Fahrererlaubnis folgt meist über kurz oder lang ein eigenes Auto, das mindestens durch eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgesichert sein muss. So will es das Gesetz.

Laut des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft besitzen etwa 85 Prozent aller Pkw-Fahrer zusätzlich eine Voll- oder Teilkaskoversicherung. Junge Fahranfänger, die vielleicht noch nicht über viel Geld verfügen, können einige Dinge beachten, um bei der Kfz-Versicherung zu sparen.

Kann ich mit der Fahrzeugwahl meine Versicherungsprämie beeinflussen?

Ja. Die Wahl des Autos ist einer von vielen Faktoren, die sich auf die Prämie positiv oder auch negativ auswirken. Denn: Je öfter ein Fahrzeugtyp Schäden verursacht, desto schlechter wird er von der Versicherung eingestuft. Typische Fahranfänger-Autos verursachen mehr Unfälle und werden deshalb in eine schlechte Typklasse eingeordnet.

Das Verbraucherportal des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stellt auf seiner Internetseite ein Werkzeug zur Überprüfung bereit, in welche Typklasse die jeweiligen Kandidaten einsortiert sind. Für jedes Versicherungsmodell – Voll-, Teilkasko und Haftpflicht – gibt es eine eigene Einstufung. Die Kfz-Haftpflicht ist dabei in 16 Typklassen eingeteilt (zehn bis 25), die Teilkasko in 24 Typklassen (zehn bis 33) und die Vollkasko in 25 Klassen (zehn bis 34). Neben der Motorisierung hat auch das Baujahr eines Fahrzeugmodells Einfluss auf die Klassifizierung.

Vollkasko, Teilkasko oder doch nur Haftpflicht?

Entscheidend ist das Alter des Autos. In den ersten vier bis fünf Jahren ist es bei einem Neuwagen sinnvoll, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Je älter das Fahrzeug, desto ratsamer ist die Überlegung, ob eine Teilkasko- oder Kfz-Haftpflichtversicherung ausreicht. Gerade bei sehr alten Pkw kann so ordentlich gespart werden.

Eine eigene Kfz-Versicherung abschließen oder die der Eltern nutzen?

Die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) erhöht sich bei unfallfreiem Fahren mit der Zeit und wirkt wie ein Rabatt auf die zu zahlende Versicherungsprämie. Um einen Einstieg mit SF-Klasse 0 zu umgehen, kann der Pkw als Zweitwagen der Eltern angemeldet und das Kind als Fahrer eingetragen werden. So ist eine direkte Einstufung in die SF-Klasse ½ oder höher möglich. Werden in den folgenden Jahren höhere SF-Klassen des Zweitwagens durch unfallfreies Fahren erreicht, können diese oftmals auf das Kind übertragen werden, wenn es das Auto ummeldet und auf den eigenen Namen versichert. Verursacht das Kind mit dem Zweitwagen einen Unfall, wird nur dieser Wagen zurückgestuft. Die SF-Klasse des Erstwagens bleibt unberührt.

Bringt begleitetes Fahren ab 17 einen Preisvorteil bei der Kfz-Versicherung?

Viele Versicherer gewähren einen Rabatt für Fahranfänger, die ihren Führerschein bereits mit 17 Jahren gemacht haben. Denn: Die Unfalldatenbank des ADAC zeigt, dass Fahranfänger im Alter von 17 bis 24 Jahren seit 2008 deutlich weniger Unfälle verursachen. Neben dem absoluten Alkoholverbot für Fahranfänger und einer neuen Fahrzeuggeneration mit besseren Sicherheitsausstattungen soll nach Angaben des ADAC auch das 2008 eingeführte „Begleitete Fahren ab 17“ zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Können Verwandte ihren Schadenfreiheitsrabatt auf eine andere Person übertragen?

Es ist bei einigen Versicherern möglich, den Schadenfreiheitsrabatt von Verwandten zu übertragen – zum Beispiel von Großeltern auf Enkel oder von Eltern auf ein Kind. Dies hat sowohl einen Vor- als auch einen großen Nachteil: Die Person, die den Rabatt erhält, kann sofort SF-Klassen überspringen. Sie kann allerdings nur so viele Schadenfreiheitsklassen übernehmen, wie sie selbst hätte erreichen können. Hat ein Kind zum Beispiel den Führerschein seit drei Jahren, so kann es auch nur maximal drei SF-Klassen übernehmen. Der Nachteil: Das (Groß-)Elternteil, das den Rabatt abtritt, verliert diesen vollständig und kann ihn nicht mehr nutzen. Auch dann nicht, wenn mehr Schadenfreiheitsklassen verfügbar wären als abgegeben werden können. Deshalb ist diese Sparmethode nur sinnvoll, wenn der Übertragende kein eigenes Auto mehr nutzen möchte und es kürzlich, innerhalb der letzten sechs Monate, abgemeldet hat oder dies in Kürze plant.

Dieser Artikel erschien bereits am 26.01.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.