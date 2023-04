Kraftstoffe Super, Super Plus, E10 – Das sind die Unterschiede

E10 ist günstiger als Super (E5). Aber können beide Kraftstoffe bedenkenlos getankt werden? Was sind die Unterschiede? Ein Überblick.

Was die verschiedenen Super-Kraftstoffe unterscheidet, lesen Sie hier. (Foto: imago/Gerhard Leber) Zapfpistolen an einer Zapfsäule

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine stiegen die Preise von fossilen Energieträgern im vergangenen Jahr rasant. So auch der Preis der Kraftstoffe an den Tankstellen. Dort knackten Diesel und Benzin bereits im Frühjahr 2022 die 2-Euro-Marke. Um die Bürger zu entlasten, wurde ein zeitlich begrenzter Tankrabatt von der Bundesregierung eingeführt. Dieser lief im August aus. Kritiker bemängelten, dass der Tankrabatt die Preise für Kraftstoffe zwar gesenkt hat, er aber nicht vollständig an den Verbraucher weitergegeben wurde. So sollen die Ölkonzerne von der Steuersenkung profitiert und sich die Taschen gefüllt haben. Tatsache ist: Die Spritpreise sind nach wie vor hoch.

Doch egal ob teuer oder günstig, wenn das Warnsignal ertönt und die Leuchte mit dem Zapfsäulensymbol im Armaturenbrett erscheint, heißt es: Tankstelle suchen. Diesel, Super, Super Plus, E10: Welchen Sprit kann und sollte ich tanken?

Was ist der Unterschied zwischen Diesel und Benzin?

Benzin- und Diesel-Kraftstoffe werden beide aus Rohöl hergestellt. Die Unterschiede lassen sich dabei auf die Erfindung von zwei Motoren zurückführen: Dem Ottomotor (Benziner) und dem Dieselmotor (Diesel). Diese beiden Motoren benötigen aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionsweise verschiedene Kraftstoffe. Doch welchen Sprit muss ich tanken, wenn ich einen Benziner fahre?

Super, Super Plus, E5, E10 – Das unterscheidet die Kraftstoffe

Der wesentliche Unterschied zwischen Super und Super Plus ist die sogenannte Research-Oktanzahl (ROZ). Sie gibt Auskunft über die Klopffestigkeit eines Kraftstoffs – also wie hoch der Anteil des Iso-Octan in dem Gemisch ist. Bei Iso-Octan handelt es sich um einen synthetischen Kohlenwasserstoff. Je höher die Oktanzahl, desto zündunwilliger ist der Kraftstoff und desto geringer ist der Verbrauch.

Super hat eine Research-Oktanzahl von 95 und wird deshalb auch Super 95 genannt.

Das Super Plus-Gemisch hingegen weist einen noch höheren Anteil an Iso-Octan auf. Dadurch wird eine höhere Oktanzahl erreicht. Deshalb kommt Super Plus auf eine ROZ von 98.

Seit 2011 ist (Super) E10 in Deutschland erhältlich. Das „E“ im Namen steht für Ethanol, denn der Kraftstoff enthält bis zu zehn Prozent Ethanol. Laut ADAC war der Ethanol-Anteil vor 2011 auf fünf Prozent beschränkt (E5). Bei E10 liegt der Ethanol-Anteil demnach bei 10 Prozent. Das beigemischte Ethanol besteht aus umweltfreundlich angebauten Pflanzen – es handelt sich also um Bioethanol. Deshalb zählt E10 auch zu den Biokraftstoffen und verringert die CO2-Emissionen. Fast alle Autos und Motorräder mit Ottomotor vertragen E10. Bevor Sie den Biokraftstoff erstmalig tanken, sollten Sie die Verträglichkeit des Benzins mit dem Motor Ihres Fahrzeugs in Erfahrung bringen. Diese Angaben finden sich häufig im Tankdeckel oder der Bedienungsanleitung.

>> Lesen Sie passend dazu:

Ist E10 schlecht für den Motor?

Der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC) hat mit den häufigsten Vorurteilen gegenüber dem Biokraftstoff E10 aufgeräumt. Die größte Sorge der Deutschen gilt dabei der verringerten Lebensdauer des Motors durch die Betankung von E10. Doch der ADAC gibt Entwarnung. Bei einem an den Biokraftstoff angepassten Wagen habe E10 keinen Einfluss auf die Funktionssicherheit, die Lebensdauer und den Verschleiß. Der Club stellte ebenfalls klar, dass mit dem Biokraftstoff E10 Geld gespart wird - trotz minimalem Mehrverbrauch. Einsparen können Sie fünf bis sechs Cent und damit bis zu vier Euro pro Tankfüllung. E5 sei, vor allem aus Gewohnheit und Unwissenheit über die Vor- und Nachteile, Kraftstoff der Wahl.

E10 und E5 abwechselnd tanken geht

Die Betankung eines E10-fähigen Fahrzeugs kann abwechselnd mit E5 und E10 erfolgen. Sollten Sie ein Fahrzeug mit E10 betankt haben, das nicht an den Kraftstoff angepasst ist, kommt es laut ADAC auf die Menge an. Wurde nur wenig des zehnprozentigen Biokraftstoffs getankt, reiche das Auffüllen mit Super (E5), um den Bioethanolgehalt im Tank wieder zu senken. Haben Sie den Tank komplett mit E10 gefüllt, helfe nur noch das Abpumpen des Kraftstoffs.

Wann und wo kann ich besonders günstig tanken?

Nach Angaben des ADAC gibt es im Laufe des Tages mehrere Preisspitzen. Morgens erreichen die Kraftstoffpreise ihren Höhepunkt. Grundsätzlich seien die durchschnittlichen Preise für Benzin und Diesel zwischen 20 Uhr und 22 Uhr am niedrigsten. Mit der Nutzung von Preisvergleichsseiten oder -Apps lässt sich noch mehr Geld sparen. In diesen Applikationen kann in einem beliebigen Umkreis nach der günstigsten Tankstelle gesucht und nach verschiedenen Kraftstoffarten gefiltert werden. Beispiele für diese Apps sind:

ADAC Spritpreise App

clever-tanken.de (Webseite und App)

mehr-tanken und clever sparen! (App)

Mehr: Spritkostenrechner – Berechnen Sie Ihre Benzinkosten

Dieser Artikel erschien bereits am 21.11.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.