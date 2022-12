Parkgebühren Acht Cent pro Tag – Anwohnerparken bleibt in den meisten Städten günstig

Anwohner werden für das Parken am Straßenrand kaum zur Kasse gebeten.

Berlin Die Mehrheit der großen deutschen Städte verzichtet bislang auf die Erhöhung der Anwohnerpark-Gebühren. Wie eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ergeben hat, nutzen lediglich 13 der 104 wichtigsten Kommunen den seit gut zwei Jahren bestehenden rechtlichen Handlungsspielraum. Der überwiegende Teil hält an den ehemals bundeseinheitlichen 30,70 Euro fest, einige unterbieten den Betrag sogar.

Untersucht wurden alle deutschen Großstädte sowie die jeweils mindestens fünf größten Städte je Bundesland. Am teuersten ist das Anwohnerparken demnach in Freiburg, wo je nach Fahrzeuglänge 240 bis 480 Euro fällig werden. Generell ist im Autoland Baden-Württemberg das Preisniveau vergleichsweise hoch. Auch Mannheim (95 Euro), Karlsruhe (180 Euro), Ulm (200 Euro) sowie Heidelberg und Reutlingen (120 Euro) verlangen mehr als den jahrelangen Standard.

Im Nachbarland Bayern hingegen liegt die Gebühr in allen untersuchten Kommunen bei rund 30 Euro. Das gilt auch für München.

In vielen weiteren deutschen Metropolen sieht die Situation ähnlich aus. So liegen beispielsweise auch Hannover, Köln, Essen, Dresden, Leipzig, Magdeburg und Erfurt bei rund 30 Euro. Manche Städte wie Düsseldorf und Frankfurt am Main (25 Euro pro Jahr), Münster (17,50 Euro pro Jahr) oder Bremerhaven (ab 13,50 pro Jahr) erheben noch niedrigere Gebühren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die DUH hält die Kosten für das Anwohnerparken in Deutschland meist für zu niedrig und hält diesen Umstand für eine Subventionierung des Autoverkehrs auf Kosten anderer städtischer Verkehrsteilnehmer. Im Ausland würden teilweise deutlich höhere Beträge fällig, in Amsterdam etwa bis zu 567 Euro pro Jahr und in Stockholm bis zu 1.309 Euro pro Jahr. Der Verein fordert vor diesem Hintergrund eine Anhebung der Gebühren für Anwohnerparkausweise auf mindestens 1 Euro pro Tag.

Mehr: Fünf Tipps für eine entspannte Langstreckenfahrt mit dem Elektroauto