Pedelec Rennrad mit Rückenwind – das kann das Rose Reveal Plus

Mit dem Reveal Plus hat Rose ein nur 11 Kilogramm schweres Pedelec auf den Markt gebracht. Das Modell soll sportlich ambitionierte Biker ansprechen und ihnen helfen.

Das ultraleichte Pedelec hilft ambitionierten Sportlern. Rose Reveal Plus

Bocholt Reveal Plus heißt ein neues E-Rennrad von Rose. Äußerlich sieht man dem Modell seine Pedelec-Existenz kaum an. Die Batterie steckt im Unterrohr, der E-Motor im Hinterrad. Mit rund 11 Kilogramm ist das Reveal Plus für ein E-Bike sehr leicht. Bremsleitungen und Schaltzüge sowie Kabel für den E-Antrieb wurden im Carbonrahmen integriert.

Mit bis zu 55 Newtonmeter unterstützt der kompakte Nabenmotor X20 von Mahle den Fahrer. Eine intelligente Steuerung soll die E-Unterstützung auf das aktuelle Fahrverhalten anpassen. Trotz einer nur 250 Wh großen Batterie verspricht Rose bis zu 100 Kilometer Reichweite. Optional lässt sich im Flaschenhalter ein Range Extender mit 185 Wh einstecken, der Strom für weiter 70 Kilometer liefert. Ein kleiner LED-Lichtstreifen im Oberrohr informiert über den Batteriestand.