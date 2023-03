 Prämien für Elektroautos: Elektroautos im Leasing: Vorsicht bei langen Lieferzeiten

Kein Restwertrisiko und aktuell günstige Konditionen: Das Leasing von E-Autos ist beliebt – kann aber teurer werden als geplant. Das Risiko liegt bei den Kunden.

Bei langen Lieferzeiten könnten die Kunden weniger oder gar keine Kaufprämie mehr kassieren. E-Auto im Leasing

Köln Wer die E-Mobilität erst einmal ausprobieren will, wählt gerne ein Leasing-Fahrzeug. Dabei gibt es allerdings aktuell einige Fallstricke, die nicht jeder Anbieter klar kommuniziert, wie Stichproben im Netz zeigen. Interessenten sollten vor allem die Lieferzeiten im Blick behalten. Die Leasingkonditionen sind zurzeit vor allem deswegen vergleichsweise günstig, weil die Sonderzahlung zu Vertragsbeginn mit dem Umweltbonus verrechnet wird.

Doch ob und mit wie viel Geld Leasingnehmer rechnen können, hängt vor allem vom Zeitpunkt der Zulassung ab. Und dieser lässt häufig auf sich warten, denn die Lieferzeiten betragen nicht selten ein Jahr und mehr. In diesen Fällen gibt es deutlich weniger Geld als aktuell in vielen Händler-Annoncen ausgewiesen. Wer bei den einschlägigen Vermittlungsplattformen sucht, findet häufig Angebote, die mit dem aktuellen Umweltbonus kalkulieren, eine Auslieferung aber gleichzeitig erst für das kommende Jahr in Aussicht stellen.