Beim Absatz reiner E-Autos verlieren VW, BMW, Mercedes und Opel hierzulande Marktanteile. Auch in China geht wenig voran – ein Alarmsignal, warnen Experten.

Auf Jahressicht ist bei keinem der Hersteller ein deutlicher Wachstumstrend bei den Anteilen am Elektromarkt in Deutschland zu erkennen. (Foto: dpa) E-Auto-Tankstelle

Wien, Düsseldorf Bei elektrischen Antrieben ist die deutsche Autoindustrie nach eigener Darstellung führend. „Wir sind, wenn man Tesla ausnimmt, Nummer eins in unserem Segment“, betonte jüngst etwa Nicolas Peter, Finanzvorstand von BMW.

Sein Konzern werde dieses Jahr voraussichtlich bis zu 245.000 vollelektrische Fahrzeuge verkaufen. Das würde einem Zuwachs von mehr als 130 Prozent im Vergleich zu 2021 entsprechen.

Auch Volkswagen, Mercedes-Benz und Opel wollen ihre Flotten in Rekordzeit elektrifizieren und verkünden laufend neue Jubelmeldungen. Das Problem ist nur: Derzeit wachsen viele Konkurrenten schneller. Ausgerechnet in Deutschland hat das Quartett zusammengerechnet von Januar bis Juli deutlich an Marktanteilen eingebüßt. Der Heimvorteil wurde verspielt.

