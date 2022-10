Elektroautobauer Rivian ruft 13.000 Fahrzeuge zurück

An sieben Fahrzeugen des Elektroautoherstellers wurde ein kleinerer struktureller Defekt entdeckt. Der Rückruf sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagt CEO Scaringe.

Das Unternehmen ruft Fahrzeuge zurück, da ein Bauelement nicht ausreichend befestigt sein könnte. (Foto: AP) Rivian Logo

Der Eletroautobauer Rivian muss Fahrzeuge zurückrufen, weil ein Befestigungselement bei der Lenkung „möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde“, so CEO RJ Scaringe in einem Schreiben an Kunden des Unternehmens, das Bloomberg News vorliegt. Das Unternehmen ruft etwa 13.000 Fahrzeuge „aus reiner Vorsicht“ zurück, obwohl das Problem nur bei sieben Fahrzeugen entdeckt wurde. Die Kosten für den Rückruf seien nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nicht signifikant.

Der Rückruf ist ein Rückschlag für Rivian, das erst kürzlich mit Produktionsproblemen und Engpässen bei Bauteilen zu kämpfen hatte. Außerdem hatte das Unternehmen im März überraschenderweise Preise für Vorbestellungen erhöht.

Rivian baut den batterieelektrischen R1T Pickup und den R1S Sport Utility Vehicle für Verbraucher. Außerdem hat das Autobauer einen Vertrag mit Amazon geschlossen, einem seiner größten Aktionäre, um bis zum Ende dieses Jahrzehnts 100.000 EV-Lieferwagen zu bauen.

„Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns immer oberste Priorität und wir verpflichten uns, dieses Problem bei allen betroffenen Fahrzeugen so schnell wie möglich zu beheben“, sagte ein Sprecher von Rivian in einer Stellungnahme. „Wir werden alle notwendigen Anpassungen kostenlos in einem unserer Servicezentren vornehmen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Galeria Karstadt Kaufhof kündigt Tarifvertrag und braucht wohl „nochmal frisches Geld“