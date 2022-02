Olympia 2022 Doping: IOC will Sperre von Olympiasiegerin Walijewa prüfen lassen

Olympiasieger Geiger zeigt sich demütig und leidet mit Teamkameraden: „Ich denke täglich an sie“ Am Tag nach seinem Gold-Triumph war Vinzenz Geiger in Gedanken nicht bei Party und Champagner, sondern bei seinen quarantänegeplagten Teamkollegen Eric Frenzel und Terence Weber. Pure Freude oder ausgelassene Feierstimmung lag dem 24-Jährigen fern, obwohl er mit dem Olympiasieg in der Nordischen Kombination rund 18 Stunden zuvor seinen größten Karriere-Erfolg errungen hatte. Demütig, dankbar und nachdenklich präsentierte sich der Oberstdorfer am Donnerstag in Zhangjiakou. „Ich denke täglich an sie“, sagte er. „Das geht einem vor dem Rennen und nach dem Rennen immer durch den Kopf.“



Bild: ap

Schon kurz nach dem spektakulären Wettkampf, in dem sich Geiger in einem furiosen Sprint den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg gesichert hatte, hatte er reflektiert gesagt: „Es gibt, glaube ich, wichtigere Dinge im Leben als Sport. Das denkt man sich dann schon öfters mal, wenn man die zwei da in so einem Hotel hocken sieht jeden Tag.“



Geiger hofft, beide möglichst schnell wieder persönlich treffen zu dürfen. Und: Wenn in der kommenden Woche bei den Kombinierern die nächsten Winterspiele-Medaillen vergeben werden, sollen Rekord-Weltmeister Frenzel und der in dieser Saison starke Weber wieder dabei sein. Ob das bis zum Einzel auf der Großschanze am Dienstag oder überhaupt klappt, ist jedoch völlig offen.

Bild: dpa

Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch war deutlich anzumerken, wie nah ihm die Situation geht. Diese habe auch Auswirkungen auf das ganze Team. Der 61-Jährige sprach auf einer Pressekonferenz des deutschen Teams davon, dass Frenzel und Weber, die bei der Einreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, „eingesperrt“ seien. „So empfinden wir das.“ Der erfahrene Coach sagte: „Der eine steckt es nicht so weg, dem anderen geht es ein bisschen besser.“



Das belastet die ganze Mannschaft doch sehr, weil es denen natürlich nicht so gut geht und wir da mitfühlen. Bundestrainer Hermann Weinbuch