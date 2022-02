Olympia 2022 Doppelführung für deutsche Skeleton-Piloten vor finalem Lauf – Doping-Wirbel um Russlands Eis-Star Walijewa

So lief die Nacht bei Olympia

Keine deutsche Medaillen, dafür aber gute Platzierungen: So begann der Freitag in Peking. Und auch Chancen auf Edelmetall bestehen noch für das deutsche Team. Der Überblick:



Fall fürs Sportgericht: Im Doping-Wirbel um die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa drängt das Internationale Olympische Komitee auf eine schnelle Entscheidung der Sportrichter. „Wir wollen das so sehr beschleunigen wie möglich“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Freitag. Die 15 Jahre alte Walijewa war Ende Dezember positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden, die Russische Anti-Doping-Agentur hatte ihre vorläufige Sperre jedoch aufgehoben. Bei Olympia in China gewann Walijewa mit dem russischen Team Gold im Mannschaftswettbewerb vor den USA und Japan. Im Auftrag des IOC geht die Internationale Test-Agentur Ita gegen die Aufhebung der Suspendierung vor.



Deutsche Medaillenchance: Den deutschen Skeletonpilotinnen ist ein vielversprechender Start im Kampf um die Medaillen gelungen. Olympia-Debütantin Hannah Neise aus Winterberg hat als Zweite nach zwei von vier Läufen 0,21 Sekunden Rückstand auf die führende Australierin Jaclyn Narracott. Weltmeisterin Tina Hermann vom WSV Königssee fuhr am Freitag auf Rang drei und liegt nur zwei Hundertstelsekunden hinter Neise. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang, Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland, fuhr vor den beiden entscheidenden Läufen am Samstag auf den fünften Rang und liegt 0,38 Sekunden hinter Narracott.



Schweizer Gold: Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist erstmals Olympiasiegerin. Die Weltmeisterin und 34-fache Weltcupsiegerin gewann bei den Winterspielen in China am Freitag den Super-G. Am Montag hatte die 30-Jährige schon Bronze im Riesenslalom geholt. Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, fuhr auf Rang 15. In der Abfahrt am kommenden Dienstag ist die Starnbergerin aber deutlich stärker einzuschätzen.



Etwas mehr Corona-Fälle: Die Zahl der Corona-Fälle bei den Winterspielen ist den zweiten Tag nacheinander wieder leicht gestiegen. Nach einem Tiefstand am Dienstag mit fünf Fällen wurden am Donnerstag elf Infektionen festgestellt, wie die Organisatoren am Freitag in Peking mitteilten.



Eissprinter angekommen: Joel Dufter ist nach einer überstandenen Corona-Infektion als letzter deutscher Eisschnellläufer zu den Olympischen Winterspielen in Peking angereist. Der 26 Jahre alte Sprinter soll an diesem Samstag über 500 Meter sowie am 18. Februar über 1000 Meter an den Start gehen.