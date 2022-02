Olympische Winterspiele 2022 Katharina Althaus gewinnt Silber im Skispringen – Pechstein stellt Teilnahme-Rekord auf

Grünen-Chef Nouripour zu Olympia: „Feigenblatt für Autokraten“

Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele hat der designierte Grünen-Chef Omid Nouripour die Menschenrechtssituation in China harsch kritisiert. „Wenn wir uns die politische Gästeliste der heutigen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking anschauen, dann sieht man, dass sie zu einem riesigen Feigenblatt für Autokraten verkommen“, sagte Nouripour am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die Anwesenheit der Staatschefs etwa von Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Ägypten und dem Kronprinz von Saudi-Arabien zeigt, wie richtig es ist, dass keine politischen Repräsentanten aus Deutschland anreisen.“



Die Führung in Peking steht etwa wegen ihres Umgangs mit den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang und den Tibetern in der Kritik, aber auch wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong.

Bei allem Daumendrücken für die deutschen Athletinnen und Athleten dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Menschenrechtsverletzungen in China und den genannten Ländern der olympischen Idee und jeder Idee von Fair Play widersprächen, sagte Nouripour. „Zudem stehen das Säbelrasseln Chinas in der Straße von Taiwan und Russlands in der Ukraine im Gegensatz zur Idee des Friedens auf Erden.“