Olympische Winterspiele 2022 Schweizer Skirennfahrer Feuz holt Abfahrts-Gold – deutscher Starter Schwaiger stürzt schwer

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat nach einem Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach einen Besuch am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne angekündigt. Diese Absicht habe die 36-Jährige bei dem Treffen während der Olympischen Winterspiele in Peking geäußert, teilte das IOC am Montag mit. Peng Shuai kündigte demnach an, nach Europa reisen zu wollen, wenn es die Corona-Pandemie wieder möglich mache. Das IOC bestätigte in der Mitteilung das Treffen zwischen Bach, der früheren Athletensprecherin Kirsty Coventry und Peng Shuai am Samstag in einem Hotel in Peking. „Während des Abendessens haben die drei über ihre gemeinsamen Erfahrungen als Athleten bei Olympischen Spielen gesprochen, und Peng Shuai hat über ihre Enttäuschung geredet, dass sie sich nicht für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren konnte“, hieß es weiter.



Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel im November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. In einem am Montag veröffentlichten Interview der „L'Équipe“ sagte sie: „Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.“ Den Post habe sie selber gelöscht.



Coventry und Peng Shuai hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben, schrieb das IOC und betonte, dass über weitere Inhalte des Gesprächs zwischen den drei Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart worden sei.