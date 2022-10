Arbeitslosenquote in Deutschland Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Arbeitsmarkt

Monatlich gibt die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenquote heraus. Doch was bedeutet diese Zahl eigentlich und wie wird sie berechnet? Ein Überblick.

Die Arbeitslosenquote ist eine statistische Kennzahl. Sie gibt an, wie viele potenziellen Arbeitnehmern dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Düsseldorf Trotz Energiekrise und Inflation hält sich der Arbeitsmarkt in Deutschland bislang schadlos. Das meldete die Bundesagentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht zur Arbeitslosenquote. Im September 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 62.000 auf 2.486.000 gesunken. Dabei ging die Arbeitslosenquote von August auf September um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurück.

Aber: Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sank im September im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 100,4 Punkte. Damit liege der Frühindikator fast genau auf dem neutralen Stand von 100 Punkten und damit auf dem niedrigsten Niveau seit 2020, teilte das IAB mit. Das Barometer gilt als Frühindikator für die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Zwar rechnen die Experten weiterhin mit einer wachsenden Beschäftigung, allerdings in einem langsameren Tempo.

Doch was bedeutet die Arbeitslosenquote eigentlich und wie hoch liegt sie außerhalb von Krisenzeiten? Alle wichtigen Fragen und Antworten.

Die Arbeitslosenquote in Deutschland seit 1995 in der Entwicklung

Was ist die Arbeitslosenquote?

Die Arbeitslosenquote ist eine statistische Kennzahl. Sie gibt an, wie groß der Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen ist, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das heißt Menschen, die beispielweise krank sind oder eine Weiterbildung machen, werden nicht erfasst.

Wer gilt in Deutschland eigentlich als arbeitslos?

Die Bundesagentur für Arbeit definiert Arbeitslosigkeit wie folgt: „Arbeitslos ist, wer keine Beschäftigung hat oder weniger als 15 Wochenstunden arbeitet, Arbeit sucht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und bei einer Agentur für Arbeit oder einem Träger der Grundsicherung arbeitslos gemeldet ist. Nach dieser Definition sind nicht alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als arbeitslos zu zählen.“

Zudem müssen Arbeitslose ein paar Voraussetzungen erfüllen:

Sie müssen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen,

dürfen nicht jünger als 15 Jahre sein,

die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben,

müssen sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben.

Schüler, Studenten oder Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden nicht in die Statistik einberechnet.

Wozu dient die Kennzahl Arbeitslosenquote?

Die Kennzahl zeigt, wie gut Menschen in einem Land Arbeit finden. Eine geringe Quote bedeutet also, dass der Anteil der Beschäftigung hoch ist. Doch wichtig ist auch, wie viele offene Stellen zur Verfügung stehen. Gibt es mehr offene Stellen als Arbeitsuchende, dann besteht Arbeitskräftemangel. Ist die Zahl der offenen Stellen deutlich niedriger als die der Arbeitsuchenden, droht hingegen vermehrte Arbeitslosigkeit.

Wie berechnet die Bundesagentur für Arbeit die Quote?

Laut eigenen Angaben lautet die Rechenformel der Arbeitslosenquote wie folgt:

(Anzahl der Arbeitslosen / (Anzahl der Arbeitslosen + Anzahl der Erwerbstätigen)) x 100 = Arbeitslosenquote in Prozent.

Zur Einschätzung der Entwicklung des Arbeitsmarktes in Deutschland sollten neben der Arbeitslosenquote die Anzahl der Arbeitslosen und die Anzahl der Erwerbstätigen als weitere wichtige Kennzahlen beachtet werden.

Daraus ergibt sich das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial. Es resultiert aus der maximalen Anzahl aller erwerbsfähigen Personen in Deutschland. Beispielsweise die registrierten Arbeitslosen, Menschen in Fortbildungsmaßnahmen oder in der „stillen Reserve“, also etwa Menschen, die theoretisch arbeiten würden, aber aktuell nicht auf der Suche sind.

Die Arbeitslosenquote in Deutschland seit 1995 in der Tabelle

Jahr Arbeitslosenquote 2022* 5,3 Prozent 2021 5,7 Prozent 2020 5,9 Prozent 2019 5,0 Prozent 2018 5,2 Prozent 2017 5,7 Prozent 2016 6,1 Prozent 2015 6,4 Prozent 2014 6,7 Prozent 2013 6,9 Prozent 2012 6,8 Prozent 2011 7,1 Prozent 2010 7,7 Prozent 2009 8,1 Prozent 2008 7,8 Prozent 2007 9,0 Prozent 2006 10,8 Prozent 2005 11,7 Prozent 2004 10,5 Prozent 2003 10,5 Prozent 2002 9,8 Prozent 2001 9,4 Prozent 2000 9,6 Prozent 1999 10,5 Prozent 1998 11,1 Prozent 1997 11,4 Prozent 1996 10,4 Prozent 1995 9,4 Prozent

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/*Durchschnittswert der Monate Januar bis März

Erstveröffentlichung: 28. Oktober 2020, 13:53 Uhr