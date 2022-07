Beitragserhöhung Lauterbach bringt Krankenkassenbeiträge in Rekordhöhe auf den Weg – und kippt Pharma-Soli

Die Beiträge sollen auf durchschnittlich 16,2 Prozent des Bruttolohns steigen. Das ist nicht die einzige Teuerung, die der Gesundheitsminister auf den Weg bringt.

Lauterbach will mit dem höheren Beitrag und weiteren Maßnahmen eine Finanzierungslücke von rund 17 Milliarden Euro ohne verringerte Leistungen schließen. (Foto: dpa) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Berlin Mit 15 Minuten Verspätung kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch an, was er Wochen zuvor mit einem Gesetzentwurf vorbereitet hatte: Die Bundesregierung wird Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung in Rekordhöhe auf den Weg bringen. Die Pressekonferenz hatte sich wegen der andauernden Kabinettssitzung verzögert, in der der SPD-Politiker zuvor die Zustimmung der beteiligten Minister einholte – insbesondere von Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Aus dem Hause kam massive Kritik an Lauterbachs Plänen gegen das gewaltige Defizit der Krankenkassen, das der Minister auf 17 Milliarden Euro beziffert. Nicht nur soll der Zusatzbeitrag von 1,3 Prozent um 0,3 Prozentpunkte steigen.

Steigende Krankenkassenbeiträge sind nicht die einzigen Änderungen