Benzinpreise 6 Tipps, wie Sie jetzt noch beim Tanken sparen

Über zwei Euro je Liter: Mit dem Ukraine-Krieg sind die Benzinpreis und Dieselpreise bundesweit stark gestiegen. Wie Sie jetzt noch billig tanken können.

Bei einer Tankstelle in Dresden kostet der Liter Benzin bereits 2,25 Euro. Grund dafür ist auch der Krieg in der Ukraine.

(Foto: dpa) Hohe Preise für Benzin und Diesel

Vergangene Woche sind die Spritpreise in Deutschland über die Zwei-Euro-Marke gesprungen. Der Benzinpreis lag am 9. März im Schnitt bei mehr als 2,17 Euro pro Liter. Aktuell beträgt der Benzinpreis bundesweit 2,20 Euro, der Dieselpreis liegt im Schnitt bei 2,32 Euro (Stand: 15.März).

Der ADAC spricht angesichts des Ukraine-Kriegs vom „größten Preissprung aller Zeiten“: Seit dem 1. März ist der Liter Benzin um 34,7 Cent teuer geworden, der Liter Diesel um 51,2 Cent.

Billig tanken: Tipps fürs günstige Tanken

Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass die aktuell hohen Spritpreise in naher Zukunft wieder fallen. Die effektivste Lösung, Kosten zu sparen, lautet selbstverständlich: Weniger Auto fahren und wenn möglich auf Alternativen – zu Fuß, Fahrrad, E-Bike oder ÖPNV – umsteigen.

Zudem könnte sich mittelfristig der Umstieg auf ein Elektroauto lohnen. Allerdings sind die Wartezeiten für Elektroautos derzeit aufgrund von Lieferengpässen besonders lang.

Wir haben für Sie Tipps zusammengestellt, mit denen Sie die gestiegenen Benzinpreise und Dieselpreise zumindest etwas abfedern können.

1. Die beste Uhrzeit zum Tanken nutzen

Im Tagesverlauf gibt es mehrere Uhrzeiten, zu denen Benzinpreis und Dieselpreis ansteigen. Dem ADAC zufolge ist Tanken am Morgen, gegen 7 Uhr, am teuersten. Am niedrigsten sind die Preise demnach gegen Abend, zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 21 Uhr. Der Wochentag ist weniger entscheidend.

2. Benzinpreis mit Clever-Tanken & Co. vergleichen

Günstige Tankstellen in ihrer Nähe und Umkreis können Sie über Smartphone-Apps finden. Die Apps vergleichen tagesaktuelle Benzinpreisen und Dieselpreisen. „ADAC Spritpreise“ vergleicht die Kraftstoffpreise nahezu aller 14.000 Tankstellen in Deutschland. Noch mehr Funktionen bieten folgende App-Anbieter:

Auf der Website des Bundeskartellamts findet sich eine vollständige Liste aller Infodienste für Kraftstoffpreise.

3. Tankstelle in der Nähe nutzen – nicht an der Autobahn

Wer nicht tiefer als nötig ins Portemonnaie greifen möchte, sollte vermeiden, an der Autobahn zu tanken. Dort kostet der Liter oft 20 Cent mehr. Ob Stadt oder Land macht beim Tanken hingegen keinen großen Unterschied. Freie Tankstellen sind meist günstiger als Tankstellen und Auch überregionale Preisunterschiede sind zu vernachlässigen.

4. Tanken im Ausland: Spritpreise in Polen und Österreich

Tanken im Ausland kann eine Alternative sein. Verbrauch und Zeitverlust können die Ersparnis bei den Spritpreisen aber schnell wieder wett machen. Wer ohnehin über die Grenze muss, kann etwa in den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich Tschechien und Luxemburg günstig tanken.

Im Polen sind die Kraftstoffpreise derzeit deutlich günstiger als in Deutschland. Denn das Land hat die Mehrwertsteuer auf Benzin gesenkt.

Auf der Website des ADAC können Sie aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise in den Nachbarländern abrufen:

5. Spritsparend fahren

Auch die eigene Fahrweise beeinflusst den Verbrauch von Benzin oder Diesel. Mit einigen Gewohnheiten fürs spritsparende Fahren lässt sich deshalb der nächste Tankstop verzögern. Der ADAC empfiehlt zum Sprit sparen unter anderem:

schnell hochschalten und niedertourig weiterfahren

den Motor im Leerlauf ausschalten

Klimaanlage und Heizung ausschalten, wenn kein Bedarf

Unnötige Beladung vermeiden

die richtigen Saisonreifen nutzen und Luftdruck regelmäßig prüfen

Kurzstrecken vermeiden

6. Nicht rasen

Eine Tankfüllung reicht umso länger, je langsamer ein Auto fährt. Der niedrigste Verbrauch liegt bei einer Geschwindigkeit von 60 bis 90 km/h. Für Autobahnen nennt das Umweltbundesamt 100 km/h als Richtwert. Der TÜV Nord empfiehlt, unter 130km/h zu bleiben. So sparen Sie nicht nur Sprit, sondern auch CO2.

Wieso sind Benzin und Diesel aktuell so teuer?

Der wichtigste Preistreiber an der Tankstelle ist der Ölpreis. Grund dafür ist, dass Benzin und Diesel in Raffinerien aus Erdöl hergestellt werden. Durch den Ukraine-Krieg haben die Rohölpreise dieses Frühjahr Höchststände erreicht. Denn in Deutschland stammen laut ADAC rund 34 Prozent der Rohölimporte aus Russland. Diese Importe reduziert die deutsche Mineralölwirtschaft seit einigen Wochen, erklärte der Erdölverband Fuels und Energie auf Anfrage des Handelsblatts. Erdöl ist hierzulande also ein knappes Gut.

Heizöl hat ebenfalls Einfluss auf die Spritpreise. Es wird auch aus Rohöl gewonnen. Für Heizöl herrscht aktuell eine ungewöhnlich hohe Nachfrage, die den Rohölpreis weiter treibt. Das wiederum wirkt sich dann auch auf die Benzin- und Dieselpreise aus. Eigentlich setzt die Heizöl-Nachfrage im Herbst ein und ebbt im Frühjahr ab.

Ein Grund für die hohe Heizöl-Nachfrage sind die Versorgungsängste der Verbraucher. Viele Menschen rechnen offenbar mit noch höheren Ölpreisen im kommenden Herbst. Hinzukommt: Die Abhängigkeit vom russischen Gas und die hohen Gaspreise machen Öl als Brennstoff attraktiver – und teurer.

Pandemie und Krieg sorgen für steigende Ölpreise

Auch ein möglicher Exportstopp Öl oder Gas durch Russland sorgt für Unsicherheit und erhöhte Nachfrage. Denn ein Ölembargo von russischer Seite würde zu weiterer Verknappung führen.

Zudem hat die Corona-Pandemie die Spritpreise indirekt in die Höhe getrieben. Die wirtschaftliche Erholung im vergangenen Jahr befeuerte auch die Nachfrage nach Rohöl. Der Ölpreis stieg und mit ihm die Inflationsrate.

Dass Öl in Dollar gehandelt wird, der Dollar aber gerade besonders stark gegenüber dem Euro steht, sorgt für eine zusätzliche Verteuerung der Tankrechnungen im Euro-Raum.

Steuerlast auf Benzin und Diesel

Unverändert sind die Steuern auf Sprit, die jedoch einen erheblichen Teil des Spritpreises ausmachen. Die Energiesteuer für einen Liter Benzin beträgt 65,45 Cent, für Diesel 47,04 Cent.

Dazu kommen 19 Prozent Mehrwertsteuer und 8,4 Cent CO2-Steuer für Benzin und 9,5 Cent für Diesel. Mit einem Entlastungspaket will die Bundesregierung nun einen Teil der gestiegenen Energiekosten für Bürger ausgleichen.

Mit Agenturmaterial