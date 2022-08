Für Kremlchef Putin bemisst sich die Macht eines Landes nach der Größe der Bevölkerung. Sein Problem: Teile der Intelligenz haben das Land verlassen.

Langfristige Effekte durch die Abwanderung von Fachkräften. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Ein Mädchen während der Feierlichkeiten in Russland zum Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai.

Tiflis Eine Ehrenmedaille und eine Million Rubel, umgerechnet knapp 16.000 Euro, sollen sie erhalten – die Frauen, die künftig wieder den Titel „Mutter Heldin“ tragen dürfen, wenn sie zehn Kinder gebären. Wichtige Voraussetzung: Das jüngste Kind muss mindestens ein Jahr alt sein, die übrigen müssen zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sein. Es sei denn natürlich, ein Sohn fällt im Krieg.

Das Beispiel zeigt, vor welche Herausforderungen sechs Monate Krieg den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellen: Der demografische Wandel war schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar dramatisch, schon früher hatte der Präsident immer wieder an die Bevölkerung appelliert, mehr Kinder zu bekommen. Der Krieg verstärkt den Effekt nun.

