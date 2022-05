Corona Chinas Exporte brechen ein

Das Wachstum der Ausfuhren fiel im April auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Schuld ist vor allem die drakonische Null-Covid-Strategie.

In den vergangenen Wochen sind immer mehr Städte abgeriegelt worden, darunter die wichtige Wirtschaftsmetropole Schanghai. (Foto: dpa) Container werden verschifft

Peking Chinas Exportwachstum ist im April deutlich eingebrochen. Wie das chinesische Statistikamt am Montag mitteilte, legten die Exporte nur noch um 3,9 Prozent im Jahresvergleich zu. Im März waren sie noch um 14,7 Prozent gestiegen. Das Exportwachstum im April war damit so niedrig wie zuletzt im Sommer 2020 zu Beginn der Coronakrise. Bei den Importen wurde im April so gut wie kein Wachstum verzeichnet.

Eine gewisse Abkühlung des Außenhandels war in diesem Jahr bereits erwartet worden, weil sich die Produktionskapazitäten in anderen Ländern erholt hatten. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Exporte beeinflusst. Die bedeutendste Ursache für den Einbruch ist laut Experten jedoch die drakonische Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung.

China riegelt wegen Corona immer mehr Städte ab