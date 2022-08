Corona-Pandemie Kabinett beschließt Corona-Plan für den Herbst – Was sich ab Oktober ändern soll

Über die Coronaregeln für den Herbst wird schon länger diskutiert – nun hat das Kabinett den Plänen zugestimmt. Regierungsflüge ohne Maskenpflicht heizen die Debatten an.

Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann von Anfang August zurück. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Marco Buschmann und Karl Lauterbach

Berlin Das Bundeskabinett hat am Mittwoch schärfere Corona-Schutzauflagen mit neuen Maskenpflichten in Deutschland gebilligt. Zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle soll es den Ländern ab Oktober wieder möglich werden, etwa in Geschäften eine Maskenpflicht zu verhängen.

In Fernzügen und Flugzeugen sollen bundesweit FFP2-Masken vorgeschrieben werden. Außerdem soll es eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben.

Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) von Anfang August zurück. Auf den Kabinettsbeschluss folgen nun parlamentarische Beratungen.

Kabinett beschließt neue Corona-Regeln ab Oktober

Die neuen Coronamaßnahmen sollen vom 1. Oktober bis zum 7. April gelten. Die bisherigen Coronabestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen vorher aus. Bis dahin muss das Gesetzgebungsverfahren für die neuen Regeln abgeschlossen sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen