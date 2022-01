Corona-Schnelltests im Vergleich Welche Schnelltests erkennen Omikron?

Der Großteil der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet. Ein Überblick.

Die Omikron-Variante des Coronavirus soll ansteckender sein als ihr Vorgänger Delta. So sagte etwa der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, auf einer Pressekonferenz: „Omikron ist extrem ansteckend und kann dem Immunsystem leichter entkommen. Das führt auch bei Genesenen und zweimal Geimpften häufiger zu Infektionen, und diese können eben auch weitergegeben werden.“

Um solche Infektionsketten zu erkennen und rechtzeitig zu durchkreuzen, sollen sich Bürgerinnen und Bürger in Deutschland testen lassen. Das kostenlose Angebot an Antigen-Schnelltests gehört seit Oktober 2020 zur nationalen Teststrategie, an der in den vergangenen Tagen vermehrt Zweifel aufkommen sind. So stehen manche Schnelltests im Verdacht, Omikron nicht sicher nachweisen zu können. Alle wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.

Können Corona-Schnelltests die Omikron-Variante erkennen?

Ja, derzeit verfügbare Antigen-Schnelltests können eine Infektion mit der Omikron-Variante nachweisen. Das geht aus aktuellen Studien hervor. So sollen dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zufolge die meisten der in Deutschland erhältlichen Corona-Schnelltests Omikron erkennen können. Zuvor hatte das Institut die Sensitivität, also die diagnostische Qualität, von Antigen-Schnelltests in Deutschland vergleichend evaluiert. Untersucht wurden bis zum 14. Dezember 2021 insgesamt 245 Antigentests, darunter auch die Selbsttests aus Drogerien, Supermärkten und Apotheken. 199 Tests haben die Untersuchung bestanden, 46 Produkte fielen aufgrund mangelnder Sensitivität durch. Das sind etwa 19 Prozent. Letztere wurden aus der Liste empfohlener Schnelltests auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel (BfArM) gestrichen.

Dennoch betont das PEI die limitierte Aussagekraft der Daten und schreibt auf seiner Website: „Für eine endgültige, qualitative und quantitative Aussage sind allerdings weitere Untersuchungen, insbesondere Vergleichsstudien mit Proben von Omikron-infizierten Personen erforderlich.“

Bereits eine Studie aus Genf zeigte, dass einige Schnelltests Omikron nur bedingt identifizieren konnten. Auch die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) teile Ende Dezember mit, dass Schnelltests die Omikron-Variante zwar erkennen können, aber möglicherweise eine geringere Sensitivität aufweisen als bei vorherigen Virusvarianten.

Liste des Paul-Ehrlich-Instituts: Wie sicher sind Corona-Schnelltests?

Wie sicher Corona-Schnelltests Virusvarianten wie Omikron nachweisen können, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt. In der Regel können Schnelltests eine Infektion nur dann detektieren, wenn zum Testzeitpunkt eine hohe bis sehr hohe Viruslast besteht. Diese entwickle sich laut PEI zu Beginn einer Infektion. Das gelte für Omikron ebenso wie für andere Varianten.

Den Daten des PEI zufolge wiesen zwei Corona-Schnelltests eine Gesamtsensitivität von 100 Prozent auf. Das bedeutet: Bei unterschiedlich hoher Viruslast („sehr hoch“, „hoch“, „niedrig“) zeigten alle durchgeführten Tests positive Befunde. Beide Tests stammen von Herstellern aus China.

Experten bekräftigen jedoch immer wieder, dass Schnelltests bei weitem keine 100-prozentige Gewissheit bieten. Zudem mehrt sich Kritik an der PEI-Untersuchung vonseiten des Verbraucherschutzes. So sei es für die Verbraucherinnen und Verbraucher unverständlich, weshalb ein Test in der Bewertung des PEI nicht durchfalle, obwohl er zwar bei „sehr hoher Viruslast“ sicher anschlage, aber bei „hoher Viruslast“ nur schlecht funktioniere, bemängelte Verbraucherschützer Arne Weinberg im ARD-Hauptstadtstudio am vergangenen Sonntag.

Fakt ist: Die Viruslast wurde in der Untersuchung über drei sogenannte „Quantifizierungscyclus-Werte“ (Cq) messbar gemacht. Je niedriger dabei der Cq-Wert, umso höher die Viruskonzentration und damit die Viruslast in der Probe. Wie die Werte für Laien einzuordnen sind, bleibt tatsächlich offen. Zudem zeigte die PEI-Evaluierung teils widersprüchliche Ergebnisse. So wies ein Corona-Schnelltest beispielsweise eine höhere Sensitivität bei „niedriger Viruslast“ als bei „hoher Viruslast“ auf.

AT-Nr. Ref-Nr. Hersteller Testname Cq ≤ 25 Cq 25-30 Cq ≥30

Gesamt-Sensitivität

AT061/20 B62000 Azure Biotech Inc. Dia Sure Covid-19 Antigen Rapid Test Device (Nasopharyngeal/Oropharyngeal Swab) 76,5% 13,0% 20,0% 36,0%

Quelle: PEI, Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests

Eine Anfrage des Handelsblatt dazu blieb vom Institut bislang unbeantwortet. Die vom PEI genannten Daten seien ein erster Zwischenstand, erläuterte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Das Erstellen der kompletten Liste dauere noch an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat inzwischen eine Positivliste für Corona-Schnelltests angekündigt, welche die neue Omikron-Variante gut erkennen können.

dm, Lidl, Aldi: Wie sicher sind die Corona-Selbsttests aus der Drogerie und dem Discounter?

Antigen-Selbsttests, die es mitunter in Drogerien und Discountern wie dm, Lidl oder Aldi zu kaufen gibt, haben den Daten des PEI zufolge ein vergleichbares Sicherheitsprofil. Die Evaluierung zeigte, dass sie Personen mit (sehr) hoher Viruslast erkennen. Ab einem Cq-Wert zwischen 25 und 30 sinkt die Wahrscheinlichkeit, Infektionen zu erkennen, jedoch deutlich. Eine geringe Virusmenge erkennt keiner der aufgeführten Tests. Da die Datenlage zur Viruslast bei Omikron-Infizierten nach wie vor dünn ist, bleibt offen, in welchem konkreten Ausmaß Infektionen von Corona-Schnelltests übersehen werden können.

Hersteller Testname Cq ≤25 Cq 25-30 Cq ≥30 Gesamt-Sensitivität Erhältlich u.a. bei MP Biomedicals Germany GmbH Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card 100,0% 43,5% 0,0% 54,0% dm Lidl Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. Hightop SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test 100,0% 43,5% 0,0% 54,0% dm Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal gold) 100,0% 47,8% 0,0% 56,0% dm Aldi Genrui Biotech Inc. Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) 94,1% 56,5% 0,0% 58,0% Lidl Xiamen Boson Biotech Co., Ltd

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest

100,0%

43,5%

0,0%

54,0%

Lidl

Quelle: PEI, Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests

Ein weiteres Problem: Bislang können Hersteller ihre Corona-Tests noch selbst zertifizieren, weshalb sich die Qualität der marktfähigen Tests stark unterscheiden kann. Im Interview mit dem ZDF betonte jedoch der Präsident des PEI, Klaus Cichutek, dass sich mitunter Testzentren, Apotheken und Discounter beim Kauf der Tests an der Liste der positiv evaluierten orientieren würden.

Ab Mai 2022 müssen Corona-Schnelltests dann im Zuge einer Untersuchung durch ein EU-Referenzlabor zertifiziert werden, bevor sie auf den Markt kommen.

