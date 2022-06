Coronavirus BA.5 in Deutschland: Experten befürchten Sommer-Welle durch die Omikron-Subvariante

BA.5 breitet sich in Deutschland aus, die Zahl der Neuninfektionen könnte erneut steigen. Die Ampel ringt derweil um angemessene Maßnahmen.

Auch immer Sommer könnte es aufgrund der Subvariante BA.5 eine Corona-Welle geben. (Foto: dpa) Voller Badesee

Berlin, Madrid Während sich die Omikron-Subvariante BA.5 immer stärker ausbreitet, mehren sich die Sorgen vor einer Corona-Sommerwelle in Deutschland. „Unsere Simulationen zeigen, dass die Entwicklung in Portugal auch in Deutschland eintreten könnte – und zwar in Form einer Sommerwelle“, sagte der Forscher Sebastian Müller dem Handelsblatt. Er ist Mitglied einer Arbeitsgruppe der TU Berlin um Kai Nagel, die den Pandemieverlauf modelliert.

Die Zahl der Neuinfektionen würde der Simulation zufolge in der zweiten Junihälfte wieder spürbar steigen. Dann sei BA.5 die dominante Virusvariante. Es sei allerdings noch zu früh, die genaue Höhe der Neuinfektionen zu errechnen. „Wir gehen davon aus, dass sie eher unter dem Niveau der Omikron-Welle liegen wird“, sagte Müller.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen