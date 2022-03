 Coronavirus: Homeoffice, Maskenpflicht, 3G: Welche Maßnahmen nach dem 20. März gelten - und welche nicht

Einkaufsstraße in Düsseldorf Mitte Februar: Ende der Maßnahmen in Sicht.

Berlin Kurz vor der geplanten Lockerung des Infektionsschutzgesetzes schießt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch erstmals eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz über der Schwelle von 1600.

Dennoch wollen SPD, Grüne und FDP heute erstmals im Bundestag ein abgespecktes Infektionsschutzgesetz beraten und am Freitag beschließen. Es soll die rechtlich möglichen Corona-Maßnahmen der Bundesländer deutlich reduzieren. Zudem sollen die Maßnahmen für Arbeitnehmer und -geber durch eine neue Arbeitsschutzverordnung gelockert werden.

Entsprechend hitzig war die Debatte im Bundestag. Die Antwort auf die schlimme Lage lasse einen fassungslos zurück, sagte der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt. Um echten Basisschutz etwa mit Maskentragen zu ermöglichen, werde es sehr hohe Hürden geben, die derzeit nirgends erreichbar seien. Hoppenstedt monierte, die FDP habe SPD und Grüne „in Geiselhaft genommen“.

Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sagte, die Infektionszahlen seien zwar hoch, Belastungen der Kliniken hätten sich aber weitgehend davon entkoppelt. Einschränkungen sollten nur noch dort vorgesehen werden, wo sie auch wirklich notwendig seien. Eine allgemeine Maskenpflicht und weitere Auflagen sollten weitgehend entfallen. „Da setzen wir nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.“

Die Grünen-Fachpolitikerin Maria Klein-Schmeink sagte, es handele sich um einen Kompromiss, der die Grünen nicht zufriedenstelle. „Aber er ist das, was unter demokratischen Bedingungen in der Ampel miteinander verabredet werden konnte.“

Die Übersicht über die wichtigsten Änderungen:

Basisschutz, Übergangs- und Hotspot-Regel

Das neue Infektionsschutzgesetz erlaubt den Bundesländern weiter Basisschutz-Maßnahmen wie etwa eine Test- und Maskenpflicht zum Schutz von vulnerablen Gruppen. Ansonsten aber sieht es grundsätzlich Lockerungen vor. Eins ist jedoch klar: Der 20. März wird kein Freedom Day, denn es gelten vorerst vielerorts sogar strengere Regeln.

So gelten schärfere Maßnahmen etwa in Bundesländern, die ihre geltenden Coronaregeln mit Ausnahme der Kapazitäts- und Kontaktbeschränkungen bis maximal zum 2. April verlängern. Dies erlaubt die im Gesetzesentwurf vorgesehene Übergangsregel. Davon wollen die meisten Bundesländer großzügig Gebrauch machen. Den Schritt haben beispielsweise bereits Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und andere Länder angekündigt

Von der Coronalage besonders betroffene Regionen können sich zu einem Hotspot erklären und damit ebenfalls über den 2. April hinaus strengere Maßnahmen umsetzen (siehe unten). Genauere Kriterien – etwa eine Hospitalisierungsrate oder die Zahl der Neuinfektionen – gibt es dafür nicht. Unterschiedliche Auslegungen gibt es auch darüber, ob die Regel Städte und Kommunen oder ganze Bundesländer umfasst. Klar aber ist, dass Kapazitäts- und Kontaktbeschränkungen etwa bei Großveranstaltungen ausnahmslos wegfallen.

Maskenpflicht

Nach dem 20. März soll die Maskenpflicht nur noch in wenigen Bereichen wie dem Nah- und Fernverkehr und zum Schutz von vulnerablen Gruppen gelten. Dazu zählen Pflegeheime, Kliniken, Arztpraxen, Tageskliniken und etwa in Einrichtungen für ambulantes Operieren. In Ländern, die von der Übergangs- oder Hotspot-Regel Gebrauch machen, kann die Maskenpflicht auch weiterhin in Geschäften, Restaurants und Schulen gelten.

Die Bundesländer gehen hier allerdings höchst unterschiedlich vor. Bayern etwa kündigte an, die Maskenpflicht im Unterricht zuerst in Grundschulen und später für ältere Jahrgänge abzuschaffen. In Ländern wie Berlin und Baden-Württemberg bleibt die Maskenpflicht hingegen vorerst an Schulen bestehen. Auch Nordrhein-Westfalen will daran festhalten. Rheinland-Pfalz hingegen hat die Maskenpflicht in Grundschulen bereits abgeschafft, will sie in weiterführenden Klassen vorerst bis Anfang April aber beibehalten.

Testpflicht

Nach dem 20. März ist weiterhin eine Testpflicht an Einrichtungen wie Schulen, in Kliniken, Justizvollzugsanstalten, Pflegeheimen und Abschiebungshafteinrichtungen möglich. Wie häufig hier ein Test vorgelegt werden muss, handhaben die Bundesländer – ähnlich wie bei der Maskenpflicht – teils unterschiedlich.

3G- und 2G-Regel

Die Basisschutzmaßnahmen sehen nach dem 20. März keine Zugangsbeschränkungen nach den 2G- und 3G-Regeln mehr vor. Das bedeutet: Restaurants, Veranstaltungen und Geschäfte können Besucher künftig wieder betreten, ohne einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis zu zeigen.

Diese Beschränkungen sollen Bundesländern künftig nur noch in Hotspot-Regionen erlaubt werden – und eben dort, wo die geltenden Coronaregeln über den 20. März verlängert werden. Schon jetzt wurden die 2G- und 3G-Regeln allerdings gelockert. Anfang März etwa entfielen bereits für den Einzelhandel die Zugangsbeschränkungen komplett, in der Gastronomie gilt derzeit die 3G-Regel, außerdem dürfen Klubs wieder mit der 2G-plus-Regel öffnen.

3G am Arbeitsplatz: Das gilt künftig

Die Arbeitgeber sollen künftig selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen. Die Arbeitgeber sollen dabei auch das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen.

Prüfen sollen sie dann einem Gesetzesentwurf zufolge, ob sie den Beschäftigten einen Coronatest pro Woche anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Homeoffice arbeiten sollen. Auch über Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln oder eine Maskenpflicht sollen Betriebe künftig selbst entscheiden. Die bisherigen Maßnahmen entfallen am 19. März.

Derzeit sind Arbeitgeber noch verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche Tests anzubieten. Wo es nicht durch andere Maßnahmen genügend Schutz gibt, gilt derzeit auch noch eine Maskenpflicht. Neben diesen Regeln gelten betriebliche 3G-Regelungen, nach denen Beschäftigte Impf-, Genesenen- oder Testnachweise mitführen müssen. Homeoffice-Angebot ist Pflicht, wenn es von der Art der Arbeit her möglich ist.

