Destatis Zensus 2022: Was der Staat von der Bevölkerung wissen will

Im Mai startet in Deutschland ein statistisches Großprojekt: die Befragung zum Zensus 2022. Erstmals liefert dieser auch bundesweite Daten zu Bestandsmieten.

Wo muss gebaut werden? Der Zensus 2022 liefert unter anderem Daten über die Verteilung von Wohnraum in Deutschland. (Foto: dpa) Neubaugebiet in Niedersachsen

Berlin Der 15. Mai ist der Stichtag für den nächsten bundesweiten Zensus. Das teilte das Statistische Bundesamt im Februar mit. Alle zehn Jahre erfasst das Amt auf diesem Weg Daten zur Bevölkerungsstruktur und Wohnungssituation in Deutschland.

Der letzte Zensus stammt aus dem Jahr 2011. Aufgrund der Coronapandemie war die anstehende Befragung 2021 um ein Jahr verschoben worden.

Viele Daten für die Erhebung stammen aus Verwaltungsregistern, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. Zusätzlich werden in diesem Jahr rund 30 Millionen Menschen in Deutschland direkt befragt, in der Regel über einen Online-Fragebogen. Die ausgewählten Haushalte, die per Brief informiert werden, sind nach dem Zensusgesetz verpflichtet, an der Befragung teilzunehmen.

Die Ergebnisse des Zensus 2022 sollen 18 Monate später, im November 2023, veröffentlicht werden.

