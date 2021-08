 +++ Corona-News +++: Spahn erwägt Auffrischimpfungen für alle Bürger – RKI meldet 9280 Neuinfektionen

Die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation hat scharfe Kritik an geplanten Auffrischungsimpfungen in Industriestaaten geübt. Diese Entscheidung reicher Länder gefährde Afrikas Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sagte Matshidiso Moeti. Indem einige reichere Staaten Vakzine horteten, machten sie Impfgerechtigkeit zur Farce, erklärte sie.



Auf dem afrikanischen Kontinent mit seinen 1,3 Milliarden Menschen sind bislang weniger als zwei Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Zwar flache der jüngste Anstieg der Fallzahlen ab, und es träfen auch zunehmend mehr Impfdosen ein, doch spüre Afrika nun Gegenwind, da Länder wie die USA Auffrischungsimpfungen für ihre Bevölkerung vorbereiteten, sagte Moeti.



Die Lage in Afrika bleibe heikel, da die ansteckendere Delta-Variante des Virus inzwischen in den meisten der 54 Staaten des Kontinents vorherrsche. Bislang wurden in Afrika mehr als 7,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt, darunter mehr als 186.000 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Gesundheitssysteme sind vielerorts überlastet.