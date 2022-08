+++ Energie +++ EU will in Strommarkt eingreifen – Shell-Chef warnt vor mehreren harten Wintern

Handelslatt-Korrespondent Christoph Herwartz berichtet:



Fast ein Jahr lang hat sich die EU-Kommission dagegen gewehrt, in die Mechanismen auf dem Strommarkt einzugreifen. Nun gibt es eine Wende. „Die in die Höhe schießenden Strompreise zeigen nun die Grenzen unseres derzeitigen Marktdesigns auf“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Es wurde für andere Umstände entwickelt. Deshalb arbeiten wir jetzt an einer Notmaßnahme und einer Strukturreform des Strommarktes.“





Laut Bloomberg könnte es noch in dieser Woche konkrete Vorschläge dazu geben. Dann könnte ein außerordentliches Treffen der Energieminister am 9. September die Maßnahmen in Kraft setzen. Das Treffen hat der tschechische Energieminister Jozef Sikela kurzfristig angesetzt. „Wir müssen die Energiemärkte reparieren“, sagte er. „Eine Lösung auf EU-Level ist mit Abstand die beste Lösung.“ Sikelas Vorschlag lautet, die Preise für Erdgas zur Stromerzeugung zu kappen. Allerdings dürfe die Union nicht zu sehr im Markt intervenieren oder selbst Spekulation anfachen.