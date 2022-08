+++ Energie +++ Gaspreis steigt über die Marke von 300 Euro – Bundesnetzagentur: Müssen uns auf Gasnotfallstufe einstellen

Der Gaspreis in Europa setzt seinen Höhenflug fort. Der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam überwindet zum Handelsauftakt die Marke von 300 Euro. Der September-Kontrakt wird bei 312 Euro gehandelt, ein Plus von sieben 3,3 Prozent. Der Terminkontrakt zur Auslieferung im Oktober wird sogar bei 317 Euro gehandelt.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es rund 50 Euro. Damit notieren die Preis in der Nähe des Rekordhochs. In der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine war der Preis für das in Europa gehandelte Erdgas für kurze Zeit höher und hatte Anfang März einen Spitzenwert über 300 Euro erreicht.