+++ Saarland-Wahl +++ Rehlinger fordert Hans heraus – Das Saarland könnte wieder rot werden

Nach mehr als einer Woche in Quarantäne wegen einer Corona-Infektion hofft Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) auf eine rasche Rückkehr in den Straßenwahlkampf. Er sei optimistisch, ab Freitag wieder im Einsatz zu sein, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer. Am Freitag und Samstag zähle es, auf der Straße unterwegs zu sein. An diesem Sonntag wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt.

Es gehe Hans wieder gut, er unterstütze derzeit den Wahlkampf von zuhause aus, sagte Zeyer. Da ein Freitesten am Mittwoch nicht gelungen war, hatte die CDU eine Veranstaltung mit Hans im Wahlkampf-Endspurt am Donnerstagabend in Dillingen abgesagt. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger war vor knapp drei Wochen ebenfalls mit Corona infiziert und hatte etliche Termine gestrichen. Hans und Rehlinger kämpfen am Sonntag beide um den Wahlsieg.