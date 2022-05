+++ Schleswig-Holstein-Wahl +++ Daniel Günther triumphiert in Schleswig-Holstein – CDU distanziert Grüne und SPD deutlich

Ministerpräsident Daniel Günther will nach dem Wahlsieg der CDU mit beiden Koalitionspartnern über eine Regierungsbildung sprechen. „Damit es gar keine langen Nachfragen danach gibt, ist mir auch vollkommen klar an diesem Abend, dass wir natürlich auch in den nächsten Tagen mit unseren beiden Koalitionspartnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben in dieser Regierung, Gespräche führen werden“, sagt der CDU-Politiker, der bisher in einer Jamaika-Koalition mit der FDP und den Grünen regiert hat.



Den Prognosen zufolge könnte es für die CDU sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen. „Wir haben einen neuen Stil in Schleswig-Holstein geprägt“, lobt er die Arbeit seiner Regierung. Man habe es hinbekommen, mit sehr unterschiedlichen Partnern zu regieren.