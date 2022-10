 +++ Wahl in Niedersachsen +++: SPD siegt in Hannover, CDU mit deutlichen Verlusten

Die Grünen in Niedersachsen haben in den letzten Monaten an Zustimmung verloren. Nachdem sie im Sommer bei mehr als 20 Prozent lagen, standen sie in den letzten Umfragen vor der Wahl nur noch bei 16 Prozent. Damit würden sie aber dennoch ihr bestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen einfahren.



Für die Grünen tritt das Spitzenduo Julia Willie Hamburg und Christian Meyer an. Die Partei regierte zwischen 2009 und 2013 mit der SPD, bis sie wegen des Fraktionsübertritts von Elke Twesten zur CDU die Mehrheit verloren.