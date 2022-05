100-Milliarden-Euro „Zeitenwende"-Elan ist bereits verflogen: Sondervermögen für Bundeswehr lässt auf sich warten

Berlin Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende Februar angekündigte „Zeitenwende“ lässt weiter auf sich warten. Das 100-Milliarden-Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr wird diese Woche noch nicht wie geplant im Bundestag behandelt.

Die Rüstungsindustrie wartet weiter auf Rückmeldung des Verteidigungsministeriums, welche angebotenen Produkte die Bundeswehr denn nun haben möchte. Und auch hinter der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine steht weiter ein Fragezeichen.

Für die Einrichtung des Sondervermögens ist eine Grundgesetzänderung erforderlich, SPD, FDP und Grüne sind für die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit auf die Unterstützung der Union angewiesen.

Doch bisher ist keine Einigung in Sicht. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Unterhändler der Unionsfraktion, Thomas Middelberg (CDU), sagte dem Handelsblatt: „Wir stehen nicht vor einem kurzfristigen Abschluss. Es ist ein internes Problem der Ampel-Koalition.“ Derzeit werde ein Termin für eine weitere Verhandlungsrunde in dieser Woche abgestimmt. Das Thema sei deshalb von der Tagesordnung des Bundestags genommen worden.

Streit gibt es über die Verwendung der 100 Milliarden Euro. In dem Mitte März vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf der Ampel-Regierung für das Sondervermögen heißt es, das Geld solle für die Stärkung der „Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ Deutschlands verwendet werden. Darunter könnten dann beispielsweise auch Ausgaben für die Cybersicherheit oder Mittel zur Stärkung von Verbündeten fallen.

Elan der Bundesregierung verflogen



Die Union pocht aber darauf, dass das Geld allein der Bundeswehr zugutekommt. Sie hat deshalb einen Antrag eingebracht, wonach die 100 Milliarden Euro „zur Stärkung der Streitkräfte“ dienen sollen. Dies stößt aber nicht auf Zustimmung bei den Grünen: „Für mich ist der Beschluss des Kabinetts genau richtig“, sagte deren sicherheitspolitische Sprecherin Sara Nanni dem Handelsblatt. „Er ist sicherheitspolitisch auf der Höhe der Zeit.“

Middelberg kritisiert, dass allein die FDP konsistent argumentiere. Bei der SPD sei unklar, ob Fraktionschef Rolf Mützenich die Haltung von Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) teile.

Und die Grünen seien unabgestimmt. „Es wäre gut, wenn Außenministerin Annalena Baerbock selbst direkt an den Verhandlungen teilnähme, um ihre Autorität zu nutzen“, betonte Middelberg. Bisher habe nur ihre Staatssekretärin an den Gesprächen teilgenommen.

Der Elan, mit dem die Bundesregierung die Zeitenwende anpacken wollte, ist längst verflogen. Schon kurz nach Ausbruch des Ukrainekriegs hatte Carsten Stawitzki, Leiter der Abteilung Ausrüstung im Bundesministerium für Verteidigung (BMVG), rund 280 Vertreter der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu einer Videokonferenz eingeladen.

Seine Bitte: Die Unternehmen sollten aufführen, was sie zur Unterstützung der Ukraine, zur Erhöhung der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und langfristig für Projekte aus dem Sondervermögen liefern könnten.

Zahlreiche Firmen reichten lange Listen und warten seither auf Rückmeldung. Bisher erhielten sie eine in Amtsdeutsch verfasste Dankesmail des Beschaffungsamtes der Bundeswehr. Angebote zur Erhöhung der materiellen Einsatzbereitschaft würden „hier fortlaufend insbesondere dahingehend bewertet, ob und inwieweit“ die Vorschläge des Unternehmens „kurz- bis mittelfristig in das Gesamtsystem Bundeswehr integrierbar“ seien, heißt es darin.

Zweifel an rascher Lieferung von Gepard-Panzern aus Brasilien

Mögliche Projekte im Rahmen des Sondervermögens „wurden hier in einer ersten Analyse hinsichtlich ihrer Eignung unterzogen und zur weiteren Entscheidung sowie Einsteuerung in den integrierten Planungsprozess ebenfalls an das BMVG weitergegeben“, schreiben die Beamten der Koblenzer Behörde.

Einzig beim Thema Waffen für die Ukraine hatte der lange zögerliche Kanzler Scholz zuletzt Elan versprüht und die Lieferung von „Gepard“-Flugabwehrpanzern und – gemeinsam mit den Niederlanden – zwölf Panzerhaubitzen 2000 angekündigt. Während bei den Haubitzen immerhin die Ausbildung begonnen hat, ist bei den bei der Bundeswehr schon vor Jahren ausgemusterten „Gepard“-Panzern weiter die Munitionsfrage ungeklärt.

Größere Bestände soll es noch in Brasilien geben, doch der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Henning Otte (CDU) zweifelt an einer raschen Lieferung: „Der Gepard, den die Ukraine so gar nicht wollte, ist ein Feigenblatt“, sagte Otte dem Handelsblatt. Bisher habe ihm noch niemand erklären können, wie man beim autokratisch agierenden brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro die Munition beschaffen wolle.

Am vergangenen Freitag hatte die Union gehofft, beim Besuch des Bundeskanzlers im Verteidigungsausschuss zu erfahren, wie es beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine weitergehen soll. Diese Hoffnung wurde allerdings enttäuscht. Scholz nutze die knapp bemessene Sitzungszeit vor allem über grundlegendere Ausführungen etwa zur weltweiten Ernährungssicherheit.

Das kam auch in der eigenen Koalition nicht gut an, mehrere FDP-Abgeordnete verließen die Sitzung vorzeitig. Dies wiederum sorgte neben der öffentlich geübten Kritik an Scholz für parteiinternen Ärger bei den Liberalen. Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Marcus Faber, bot an, bei der Fraktionssitzung an diesem Dienstag sein Amt zur Verfügung zu stellen.

