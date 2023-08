 14. August: Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel des Morgens im Überblick

Liebe Leserinnen und Leser,

aktuell haben wir in unserer App Aktualisierungsprobleme. Wir sind dabei, diese so schnell wie möglich zu beheben. Damit Sie keine Nachrichten verpassen, finden Sie hier alle wichtigen Artikel des Morgens in einer Übersicht.

Nach drei Insolvenzen in einer Woche: Angst vor Pleitewelle bei Projektentwicklern

Die Krise am Immobilienmarkt zieht sich länger hin als erwartet – und bedroht die Existenz vieler Projektentwickler. Experten sehen den Beginn einer Konsolidierung. Lesen Sie hier den ganzen Artikel

Finanzminister Lindner in Kiew gelandet – Russland greift Odessa erneut mit Kamikaze-Drohnen an

Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.

Dax-Vorschau: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Großhandelspreise in Deutschland werden veröffentlicht, es wird mit einem Preisrückgang gerechnet. TAG Immobilien und Hypoport stellen ihre Zahlen vor. Lesen Sie hier den ganzen Artikel