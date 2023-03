49-Euro-Ticket Verkehrsminister besiegeln Pläne für Deutschlandticket – Upgrade-Angebot für Studierende geplant

Die Verkehrsminister der Länder haben das deutschlandweite Nahverkehrsticket endgültig beschlossen. Verkaufsstart soll am 03. April sein.

Ab Mai können Passagiere mit Deutschlandticket den gesamten Nahverkehr des Landes nutzen. (Foto: dpa) Nahverkehr in Hannover

Düsseldorf, Berlin Das 49-Euro-Ticket im gesamten deutschen Nahverkehr soll endgültig eingeführt werden. „Wir haben letzte Hürden beim Deutschlandticket genommen“, kündigte NRW-Minister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsminister-Konferenz am Donnerstag in Aachen an.

Das Ticket komme nun wie angekündigt im Mai, der Verkauf beginne am 03. April. Es werde den Nahverkehr „revolutionieren und ihn günstig und einfach machen“. Bund und Länder teilten sich die Kosten, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Das Ticket sei die bislang größte Reform im öffentlichen Nahverkehr, sagte Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium.

Das Deutschlandticket soll Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem Sommer werden, das über 50 Millionen mal verkauft wurde. Es galt in den Monaten Juni bis August und man konnte mit Bus und Bahn für monatlich neun Euro im Nahverkehr bundesweit unterwegs sein. Dieses Prinzip soll auch für das neue Deutschlandticket für jetzt 49 Euro gelten.

Beim 49-Euro-Ticket soll es auch ein Angebot für Studierende geben. Krischer sagte, zur Einführung des Tickets am 1. Mai solle zunächst eine „Upgrade-Lösung“ angeboten werden. Das bedeutet, dass Studierende ausgehend vom Betrag ihres Semestertickets nur die Differenz bis zum Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket bezahlen müssten. Für eine dauerhafte und bundesweit einheitliche Einbeziehung der Tickets für Studierende in das 49-Euro-Ticket sei ein Arbeitsprozess vereinbart worden, erläuterte Krischer. Hierzu seien noch rechtliche Fragen zu klären. Er betonte, dass Studierende „eine ganz entscheidende Kundengruppe“ seien, die auch gehalten werden solle. Generell solle das Ticket den öffentlichen Verkehr günstig und einfach machen und eine Menge Menschen dazu bewegen, ihn zu nutzen. Mehr: Länder bunkern 4,6 Milliarden Euro für Nahverkehr – fordern aber mehr Geld vom Bund