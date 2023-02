 49-Euro-Ticket: Wird der Preis für das Deutschlandticket schon bald erhöht?

Die Bundesländer wollen sicherstellen, dass der Bund sich dauerhaft am „Deutschlandticket“ beteiligt. Zur Not wollen sie den Preis bald schon erhöhen.

Das neue bundesweite Ticket heißt bewusst „Deutschlandticket“, um nicht an den Einführungspreis von 49 Euro gebunden zu sein. (Foto: dpa) Regionalzüge am Hamburger Hauptbahnhof

Berlin Die Bundesländer wollen den Preis für das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr womöglich bereits im kommenden Jahr anheben. Das geht aus einem Änderungsantrag der Bundesländer zum Entwurf des Regionalisierungsgesetzes des Bundes hervor. Demnach fordern die Bundesländer, in das Gesetz den Passus einzufügen: „Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben.“ Der Antrag liegt dem Handelsblatt vor.

Die Länder begründen ihre Forderung damit, dass Bund und Länder sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember darauf verständigt hätten, 2023 ein „Deutschlandticket“ als Nachfolgetarif für das Neun-Euro-Ticket des Bundes aus dem Sommer einzuführen. Der neue Name war bewusst gewählt worden, um nicht an den Einführungspreis in Höhe von 49 Euro dauerhaft gebunden zu sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen