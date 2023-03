 5G, Tiktok, Halbleiter: Europas Technologie-Streit mit China weitet sich aus

Die Konfliktpunkte zwischen Europa und China erfassen weitere Technologiefelder. Die Huawei-Restriktionen sind nur ein Teil des Problems. Ein Blick auf sieben brisante Bereiche.

Im Fall der Social-Media-App Tiktok wird vermutet, dass die Daten nicht sicher seien. (Foto: Reuters) Tiktok

Berlin, Brüssel Es waren ungewöhnlich harte Worte von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der Westen verfolge eine „umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas“, wetterte Xi am Montag. Schon seit Jahren kritisieren Vertreter des chinesischen Außenministeriums insbesondere die USA immer schärfer – doch dass solche Äußerungen nun von dem in der Öffentlichkeit meist freundlich lächelnden Xi kommen, hat eine neue Qualität, die in Europa als Warnung gewertet werden kann.

China hoffe, dass Europa „wirklich strategische Autonomie“ verwirklichen werde, schrieb die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums nur wenig später auf Twitter. Es ist eine höflich formulierte Warnung an die europäischen Staaten: Schlagt euch nicht auf die Seite der USA.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen