Abgeordnetenhauswahl Neue Umfrage sieht in Berlin CDU vor SPD und Grünen

In etwa einer Woche wird die Abgeordnetenhauswahl in Berlin wiederholt. Einer Umfrage zufolge haben die Wähler und Wählerinnen einen Favoriten – die anderen Parteien folgen allerdings dicht.

Berlin wählt am 12. Februar ein neues Landesparlament weil die letzte Abstimmung ungültig war. (Foto: dpa) Wiederholungswahl in Berlin

Berlin Die CDU liegt in einer neuen Umfrage in Berlin weiter vor SPD und Grünen. Gut eine Woche vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl kommt die Partei laut einem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer auf 24 Prozent der Stimmen.

Die SPD erreicht demnach 21 Prozent, die Grünen liegen bei 18 Prozent. Es folgen die Linke mit elf, die AfD mit zehn und die FDP mit sechs Prozent. Bei einem solchen Wahlausgang könnte die regierende Mehrheit von SPD, Grünen und Linke ihre Arbeit theoretisch fortsetzen.

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte die SPD 21,4 Prozent erreicht. Die Grünen lagen mit 18,9 Prozent auf Platz zwei, dahinter folgte die CDU mit 18,0 Prozent. Die Linke erhielt damals 14,1 Prozent, die AfD 8,0 und die FDP 7,1 Prozent.

Wegen der vielen Fehler und Probleme bei der Wahl ordnete der Berliner Verfassungsgerichtshof eine komplette Wiederholung an, die am 12. Februar ist. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. Die Forschungsgruppe Wahlen teilte zur jüngsten Umfrage mit: „Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar.“ Mehr: Berlin wählt am 12. Februar erneut – Die wichtigsten Fakten im Überblick