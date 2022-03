Abhängigkeit von russischem Gas Industriegewerkschaften warnen vor Energieembargo – Stillstand ganzer Wirtschaftszweige wäre die Folge

Ohne russische Gaslieferungen kann die Grundstoffindustrie nicht arbeiten, warnen IG Metall, IG BCE und IG Bau. Und ohne deren Produkte ginge in vielen Wirtschaftszweigen nichts mehr.

Die deutsche Grundstoffindustrie ist auf Gas aus Russland angewiesen. (Foto: dpa) Stahlproduktion

Berlin Die Industriegewerkschaften IG Metall, IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE) und IG Bau warnen eindringlich vor einem sofortigen Embargo auf russische Energielieferungen. „Die Folgen wären nicht nur Kurzarbeit und Jobverluste, sondern der schnelle Zusammenbruch der industriellen Produktionsketten in Europa – mit weltweiten Folgen“, warnte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Dienstag vor Journalisten in Berlin.

In einem gemeinsamen Positionspapier fordern die drei Gewerkschaften zudem Hilfen für energieintensive Betriebe, die unter den stark gestiegenen Energiekosten leiden. Sie sprechen sich unter anderem für Liquiditätshilfen und eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas aus.

Sollte Deutschland den Gas- und Ölimport aus Russland einstellen, hätte das aus Sicht der Gewerkschaften katastrophale wirtschaftliche Folgen. So entfielen von den 800.000 Terajoule Gas, die die deutsche Industrie im Jahr verbrauche, mehr als 80 Prozent auf industrielle Prozesse, erläuterte Vassiliadis. Sollte dieses Gas nicht zur Verfügung stehen, dann würden weite Teile der Industrie zum Stehen kommen.