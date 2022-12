Der Glaubenssatz „Wandel durch Handel“ hat durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gelitten. Was bleibt nun von der Globalisierung und wie muss unser Handeln aussehen? Von Ulrich Grillo

Das Motto „Wandel durch Handel“ ist an seine Grenzen gekommen. Es positioniert sich ein neuer, autokratischer Gegenpol gegenüber einem regelbasierten internationalen System. (Foto: Getty Images, Handelsblatt Montage) Handel

Düsseldorf Der 24. Februar steht für ein böses Erwachen. Mit dem Start des Kriegs in der Ukraine offenbarte sich eine Lebenslüge für eine ganze Generation von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft: Der intensive Handel, Austausch und wirtschaftliche Brückenbau nach Russland führten nicht zu politischem Wandel – weder im Inland zugunsten demokratischer, rechtsstaatlicher Verhältnisse, noch in den zwischenstaatlichen Beziehungen.

„Zeitenwende“ umschreibt radikal den Umstand, dass sich alte Gewissheiten auflösen und einer unbequemen Wahrheit weichen. Eine dieser alten Gewissheiten ist seit diesem Jahr die bis dato gültige Doktrin: „Wandel durch Handel“.

