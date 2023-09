 AfD: Daimler-Truck-Chef warnt vor „Aufschwung des Nationalismus in Deutschland“

Meinungsforscher halten ein weiteres Erstarken der AfD für möglich. In der Wirtschaft löst die Entwicklung große Besorgnis aus.

Der Konzernchef warnt vor dem Erstarken der Alternative für Deutschland (AfD). (Foto: dpa) Martin Daum, CEO des Fahrzeugbauers Daimler Truck

Berlin Daimler-Truck-Chef Martin Daum hat eindringlich vor den negativen Auswirkungen eines Erstarkens der AfD für die deutsche Wirtschaft gewarnt. „Wir sind ein globales Unternehmen, natürlich schadet uns draußen in der Welt ein Aufschwung des Nationalismus in Deutschland“, sagte Daum dem Magazin „Focus“. „Wenn wir um uns rum, außerhalb unserer Grenzen, immer nur die Bösen sehen, den Feind - dann hat diese Haltung immer zum Desaster geführt.“

Die AfD hat zuletzt immer höhere Umfragewerte erreicht. Bundesweit sehen mehrere Institute die Partei mittlerweile zwischen 19 und 23 Prozentpunkten. In Ostdeutschland liegen die Werte deutlich höher. Im September 2024 wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt – und in allen drei Bundesländern ist die Partei in Umfragen derzeit mit Abstand stärkste politische Kraft.