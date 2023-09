 AfD: Diese Grafiken erklären den Boom der rechtspopulistischen Partei

Die AfD-Umfragewerte steigen ungebremst. Besonders auffällig: In den Ländern dominieren oft bundespolitische Themen. Das liefert den Regierungsparteien Hinweise für eine Gegenstrategie.

Viele Wählerinnen und Wähler glauben nicht, dass sich mit der AfD in der Regierungsverantwortung etwas besser werden würde. (Foto: dpa) Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg

Berlin Die AfD erreicht immer höhere Umfragewerte. Bundesweit sehen mehrere Institute die Partei mittlerweile zwischen 19 und 23 Prozentpunkten.

In Ostdeutschland liegen die Werte deutlich höher. Im September 2024 wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt – und in allen drei Bundesländern ist die Partei in Umfragen derzeit mit Abstand stärkste politische Kraft.

In Brandenburg hat die AfD nun auch die 30-Prozent-Schwelle überwunden. Laut eine aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg käme die AfD auf 32 Prozent. Das ist der höchste Umfragewert bisher in Brandenburg. Im Vergleich zur letzten Umfrage aus dem April hat die AfD neun Prozentpunkte dazugewonnen.