AfD Sorge um Standort Deutschland – Anti-AfD-Strategie verzweifelt gesucht

Die AfD ist in Umfragen so stark wie noch nie und ist erstmals auch bei Kommunalwahlen erfolgreich. Wie gefährlich ist das für die hiesige Wirtschaft?

Die Thüringer Wirtschaft rät, sich stärker um die Menschen vor Ort zu kümmern. (Foto: dpa) Proteste gegen eine AfD-Veranstaltung

Berlin Der nächste Erfolg für die AfD: In der sachsen-anhaltinischen Stadt Raguhn-Jeßnitz stellt die Partei erstmals in Deutschland einen hauptamtlichen Bürgermeister, am Sonntag setzte sich ihr Kandidat in einer Stichwahl durch.

Und in bundesweiten Umfragen sehen mehrere Institute die AfD mittlerweile bei 19 oder sogar 20 Prozentpunkten und damit vor der Kanzlerpartei SPD. Vor allem das Umfragehoch der AfD in Ostdeutschland wird genau beobachtet.

Denn im September 2024 wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt – und in den beiden Freistaaten ist die Partei in Umfragen mit 28 Prozent derzeit stärkste politische Kraft.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält das für fatal. „Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD“, sagte er kürzlich auf einer Bürgerveranstaltung im thüringischen Weimar. Er fürchte, dass sich wegen der Partei im Osten „nicht noch mehr Großunternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen“ ansiedeln könnten.