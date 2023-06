 Afrika-Besuch: Südafrikas Nähe zu Russland: Baerbock mahnt in Pretoria zu mehr Entschlossenheit gegen den Krieg

Trotz der Lage in Russland hielt die Ministerin an ihrem Besuch in Südafrika fest. Ziel war es, das Land von seinem prorussischen Kurs abzubringen. Der Erfolg ist begrenzt.

Die Bundesaußenministerin wünscht sich von Südafrika mehr Distanz zu Russland. (Foto: dpa) Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Amtskollegin Naledi Pandor

Pretoria Zehn Minuten wartet die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor am Dienstag an ihrem Amtssitz geduldig auf ihre Kollegin aus Deutschland, die im Stau steht. Als Annalena Baerbock endlich ankommt, begrüßt sie sie mit zwei Küsschen auf die Wangen.

Der Austausch im Anschluss dürfte weniger harmonisch ausgefallen sein, als die Bilder suggerierten. Deutschlands Verhältnis zu Südafrika ist schwierig. Die regierende Partei ANC gibt sich offiziell zwar neutral, nimmt im Ukrainekrieg aber eine prorussische Haltung ein. Das Land wird verdächtigt, Waffen nach Russland geliefert zu haben.

Erst in der Nacht war Baerbock in Südafrika angekommen, eigentlich wollte sie schon am Sonntag anreisen. Den Besuch in Kapstadt musste sie aber aufgrund der Lage in Russland verschieben. Für Baerbock kam aber nicht infrage, die Gespräche in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria vollständig abzusagen.