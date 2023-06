 Air Defender 2023: Das Wichtigste zur Nato-Luftwaffenübung über Deutschland

An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. 250 Flugzeuge sind beteiligt. Das Manöver ist auch als Signal Richtung Russland gedacht.

Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato – das Manöver „Air Defender 2023“ – hat am Montag offiziell begonnen. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland.

Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands.

Eine Auftaktveranstaltung von „Air Defender 2023“ fand am Montagmittag mit dem Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover statt. Der Flugplatz dient als Logistik-Drehkreuz für das Manöver.

Die Luftwaffe will mit dem Manöver nach eigenen Angaben Stärke zeigen, aber eine Eskalation mit Blick auf Russland vermeiden. „Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt“, sagte Gerhartz am Montag im Inforadio des RBB. Als Beispiel sagte er: „Wir werden keine Flüge in Richtung Kaliningrad unternehmen.“ Viele Leute auch in seinem privaten Umfeld sagten ihm: „Es ist gut, dass wir zeigen, wir sind stark, wir können uns verteidigen, um das ganz klare Signal zu senden: Nato-Territorium ist einfach die rote Linie.“

Gerhartz sagte weiter: „Das ist das Signal, dass wir uns selbst zeigen, wie schnell wir handeln können. Dass das Manöver mit Blick auf den Ukrainekrieg in eine ganz besondere Zeit falle, sei offensichtlich.

Der Inspekteur rechnet nicht mit größeren Einschränkungen für den zivilen Luftverkehr. „Wir haben uns natürlich seit Monaten ganz eng abgestimmt mit der Deutschen Flugsicherung“, sagte Gerhartz. Sie habe viele Maßnahmen eingeleitet bis hin zur Erweiterung der Betriebsöffnungszeiten der Flugplätze. Deshalb hoffe er, „dass es keine größeren Einschränkungen geben wird – also zum Beispiel, dass es keine Flugausfälle geben wird“.

Er betonte: „Wir üben lediglich in den Lufträumen, in denen wir sonst auch unterwegs sind. (...) Dass natürlich die Intensität höher sein wird, ist völlig klar, aber es sind keine zivilen Flugplätze geschlossen.“ Die Fluglotsengewerkschaft GdF befürchtet massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt.

Auch Matthias Maas, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Flugsicherung, geht davon aus, dass Air Defender 2023 sich spürbar auf den zivilen Flugverkehr auswirkt. Das sagte er am Dienstag im RBB-Radio. „Bei 250 Militärmaschinen, die drei große Übungsgebiete in Deutschland zumindest für vier Stunden jeden Tag beanspruchen, die kann man nicht einfach so zusätzlich mit abarbeiten. Das heißt, viele Fluggesellschaften haben zum Teil in dieser Zeit schon Flüge gestrichen. Deshalb werden weniger zivile Maschinen unterwegs sein, und die anderen werden sich auf Verspätungen einstellen müssen, da das Militär in dem Fall in diesen zwei Wochen den Vorrang hat.“ Er rechnet damit, dass die Auswirkungen von Tag zu Tag spürbarer werden. Ein erster großer Höhepunkt sei für diesen Mittwoch zu erwarten.

Nato-Großmanöver läuft: Proben für den Ernstfall

Wegen des Manövers musste ein Löschhubschrauber, der im Zuge eines Großwaldbrands im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) unterwegs war, zwischenzeitlich seine Flüge einstellen. In dem Gebiet waren auch Militärmaschinen unterwegs. Seitens der Bundeswehr werde jetzt geklärt, dass ab sofort die Übungsflüge das Waldbrandgebiet meiden, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD).

Vor Beginn des internationalen Manövers demonstrierten am Samstag Hunderte Menschen vor dem Fliegerhorst Wunstorf. Auch in Brandenburg gab es Proteste.

Der Luftwaffeninspekteur zeigte Verständnis für die Proteste gegen die Übung. „Ich bin da absolut dabei, dass es gut ist, dass Leute auch ihre Meinung äußern. (...) Wir bieten da auch jegliches Gespräch an“, sagte er.

