AKW-Laufzeiten Kanzler Scholz setzt längere Laufzeiten für alle drei Atomkraftwerke durch

Bundeskanzler Olaf Scholz macht von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und setzt für alle drei verbliebenen Atomkraftwerke längere Laufzeiten durch.

Der Streit um den Weiterbetrieb der AKW in der Krise hat die Ampel lange beschäftigt. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Isar 2

Berlin Olaf Scholz setzt den Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke Isar 2, Neckwarwestheim 2 und Emsland bis „längstens zum 15. April 2023“ durch. Es werden die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der drei Kraftwerke zur ermöglichen. So steht es in einem Schreiben des Kanzlers an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die für die nukleare Sicherheit zuständig ist. Das Bundespresseamt veröffentlichte das Schreiben am Montagabend.

Scholz beendet damit einen wochenlangen Streit zwischen Habeck und Lindner. Die Liberalen vertraten dabei die Position, ein Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke sei daher unerlässlich. Wenn die Liberalen von einem Weiterbetrieb sprechen, dann meinten sie – anders als die Grünen – bislang allerdings einen Weiterbetrieb bis ins Jahr 2024.