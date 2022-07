Altenpflege „Belastung wie eine zweite Miete“ – Verbände warnen vor steigenden Kosten für Pflegebedürftige

Die Inflation, Lohnsteigerungen und der Personalmangel erhöhen den Kostendruck auf die Altenpflege. Der Arbeitgeberverband Pflege sieht den Gesundheitsminister in der Pflicht.

Die Kosten für einen Pflegeheimplatz sind trotz des im Januar beschlossenen Leistungszuschusses gestiegen. (Foto: picture alliance / photothek) Stationäre Altenpflege

Berlin Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) warnt vor einem „Kosten-Tsunami“, der auf Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Kommunen zukommt, wenn die Regierung nicht gegensteuert. Für die Kostensteigerung verantwortlich seien vor allem die hohen Energie- und Lebensmittelkosten. Zwischen 600 und 1000 Euro zusätzlich sollen zukünftig monatlich für eine stationäre Pflege im Heim anfallen.

Verbandspräsident Thomas Greiner sagt: „Das belastet Familien wie eine zweite Miete.“ Deshalb fordert Greiner jetzt einen Inflationszuschuss von 25 Prozent für die Unternehmen, um die gestiegenen Sachkosten wie Unterkunft und Verpflegung abzudecken.

„Ein sofortiger Inflationszuschuss entlastet nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Pflegebedürftigen“, so Greiner. Die Arbeitgeber in der Altenpflege seien in den Tarifverhandlungen pragmatisch gewesen. Jetzt müsse die Bundesregierung den gleichen Pragmatismus zeigen, „wenn es um die Finanzierung politisch verursachter Kosten geht“. Wenn nichts unternommen werde, blieben die Kosten bei Pflegebedürftigen, ihren Angehören und den Kommunen hängen.

Coronapolitik darf nicht gegen Gesundheitspolitik ausgespielt werden

