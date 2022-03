Alterssicherung Heil plant Verbesserungen für drei Millionen Erwerbsminderungsrentner

Berlin Die Bundesregierung will die finanzielle Situation von rund drei Millionen Menschen verbessern, die ungewollt vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden mussten. Bezieher einer Erwerbsminderungsrente, die in den Jahren 2001 bis 2018 erstmals ausgezahlt wurde, sollen ab Mitte 2024 einen pauschalen Zuschlag auf ihre Altersbezüge von bis zu 7,5 Prozent erhalten.

So sieht es der Referentenentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein „Gesetz zur Rentenanpassung 2022 und zur Verbesserung von Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand“ vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Erwerbsminderungsrente erhält, wer wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls vorzeitig ganz oder teilweise aus dem Berufsleben ausscheiden muss. Im vergangenen Jahr zahlte die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) rund 1,8 Millionen Erwerbsminderungsrenten. Die Zahl der Profiteure der Reform ist höher, weil viele Erwerbsminderungsrentner inzwischen die Regelaltersgrenze erreicht haben und ihre normale Altersrente beziehen.

Die Mehrausgaben für die Rentenversicherung, einschließlich des Zuschusses zur Krankenversicherung der Rentner, beziffert das Arbeitsministerium auf 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2025. „In den Folgejahren sinken die Mehrausgaben langsam ab“, heißt es im Entwurf. Der Zuschlag soll sich an den bis zum Ausscheiden gesammelten Entgeltpunkten bemessen, also im Wesentlichen am früheren Verdienst und der geleisteten Arbeitszeit.

Bereits 2014 und 2019 hatte die Bundesregierung dafür gesorgt, dass Menschen, die vorzeitig ihre Erwerbsarbeit aufgeben müssen, bessergestellt werden. Durch eine schrittweise Anhebung der sogenannten Zurechnungszeiten wurden Erwerbsminderungsrentner so eingestuft, als ob sie länger gearbeitet hätten. Dadurch erhöhten sich ihre Rentenbezüge.

Ampel setzt Nachholfaktor wieder ein

Allerdings profitierten von den Reformen nur Versicherte, die neu eine Erwerbsminderungsrente erhielten, nicht aber die Rentner im Bestand. SPD, Grüne und FDP hatten deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, auch für sie Verbesserungen vorzusehen. Die Große Koalition hatte das noch aus Kostengründen abgelehnt.

Mit dem geplanten Gesetz setzt die Bundesregierung zudem den sogenannten Nachholfaktor wieder ein, der von der Großen Koalition ursprünglich bis 2025 ausgesetzt worden war. Da Rentenkürzungen nach dem Gesetz ausgeschlossen sind, sorgt der Nachholfaktor dafür, dass bei sinkenden Löhnen eigentlich fällige Rentenkürzungen mit späteren Rentenerhöhungen verrechnet werden.

Bei der Mitte des Jahres anstehenden Rentenanpassung wirkt der Faktor leicht dämpfend. Trotzdem steigen die Altersbezüge in Westdeutschland um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent.

