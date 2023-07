 Altersversorgung: Grüne: Aktienrente könnte gegen das Grundgesetz verstoßen

Ein von den Grünen in Auftrag gegebenes Gutachten lässt verfassungsrechtliche Bedenken an der Aktienrente erkennen. Lindner könnte damit die Schuldenbremse umgehen.

Die Aktienrente soll zur Stabilisierung der staatlichen Leistung beitragen. Doch es gibt einige rechtliche Hürden. (Foto: Moment/Getty Images) Absicherung der Altersvorsorge?

Berlin Kurz vor der erwarteten Vorlage des zweiten Rentenpakets der Bundesregierung melden die Grünen erneut Zweifel an der geplanten kapitalgedeckten Säule an – dem Generationenkapital. Das bisher bekannte Konzept des Finanzministeriums werfe nach aktuellem Stand gravierende finanzielle, beihilferechtliche und verfassungsrechtliche Fragen auf, sagt der rentenpolitische Sprecher der Grünen, Markus Kurth.

„Insgesamt ist deshalb bis zu einer zufriedenstellenden Beantwortung dieser Fragen noch offen, ob das Vorhaben in der aktuell bekannten Form umgesetzt werden kann“, erklärt Kurth.

Mit dem zweiten Rentenpaket will die Ampelkoalition neben der Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent auch das Generationenkapital aufbauen, das die FDP anfangs unter dem Begriff Aktienrente ins Spiel gebracht hatte.

Laut Koalitionsvertrag soll eine öffentlich-rechtliche Stelle zehn Milliarden Euro am Kapitalmarkt anlegen, beispielsweise in Aktien. Mit den Erträgen will die Regierung ab Mitte des kommenden Jahrzehnts die Belastung der Rentenkassen durch den Renteneintritt der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge abfedern.