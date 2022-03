Altersversorgung Startkapital für Aktienrente fehlt im Haushaltsentwurf – FDP will das ändern

Arbeitsminister Heil hat das Geld für den Einstieg in eine kapitalgedeckte Rentensäule bislang nicht eingeplant. Die FDP hält dennoch an der Aktienrente fest.

Es sei wichtig, „dass wir die Rente stabil halten – und zwar für alle Generationen“, sagt der SPD-Minister. (Foto: dpa) Arbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag

Berlin Gut zehn Minuten spricht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), als er am Freitag in der Haushaltsdebatte des Bundestags den Etat seines Ressorts erläutert. Natürlich geht es um den Ukrainekrieg, um die Geflüchteten, um eine neue Prioritätensetzung. Aber gerade in dieser Krise komme es darauf an, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu festigen, sagt der Minister: „Wir dürfen nicht Rente gegen Rüstung ausspielen.“

Und doch gibt es Befürchtungen, dass ein Rententhema, das vor allem dem liberalen Koalitionspartner wichtig ist, angesichts der neuen Lage in den Hintergrund rücken könnte: der Einstieg in eine kapitalgedeckte Säule innerhalb der gesetzlichen Rente. Denn der Start-Kapitalstock von zehn Milliarden Euro, der laut Koalitionsvertrag für das Vorhaben reserviert werden soll, ist im Haushaltsentwurf bisher nicht vorgesehen.