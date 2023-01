Altersvorsorge Aktienrente soll laut Lindner massiv ausgebaut werden

Die zehn Milliarden Euro für den neuen Rentenfonds können laut Finanzminister Lindner nur ein Anfang sein. Doch die SPD sperrt sich gegen weitere Ausgaben.

Der Finanzminister erklärte auf einer Diskussionsveranstaltung, mehr Geld für die Rente am Kapitalmarkt investieren zu wollen. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner (links), Kenfo-Chefin Anja Mikus (Mitte)

Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die neue kapitalgedeckte Säule der gesetzlichen Rentenversicherung mit deutlich höheren Beträgen ausstatten als bisher geplant. Ziel sei, in den 2030er-Jahren „einen signifikanten dreistelligen Milliardenbetrag“ an sogenanntem „Generationenkapital“ zu haben, sagte Lindner am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin.

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, der Rentenversicherung zehn Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um einen Kapitalstock aufzubauen. Ziel sei, „die „Renditechancen des globalen Kapitalmarkts zu nutzen, um die Finanzierung der gesetzlichen Altersvorsorge besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“, heißt es im Grundkonzept des Finanzministeriums aus dem November.

Verwalten soll das Geld der „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ (Kenfo), der zur Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung von radioaktiven Abfällen gegründet worden war. Das Generationenkapital soll Bestandteil des zweiten Rentenpakets der Ampelkoalition werden, an dem im Ressort von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gearbeitet wird.