Altersvorsorge Habecks Berater warnen vor fehlgeleiteter Rentenpolitik

Die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus und die Rente ab 63 sollten nur für bestimmte Einkommensgruppen gelten, fordert der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministers.

Der Grünen-Politiker soll in der Rentenpolitik den Mahner spielen. (Foto: dpa) Wirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium warnt die Ampelkoalition vor falschen Weichenstellungen in der Rentenpolitik. In einem Brief mit der Überschrift „Rentenpolitik ist auch Wirtschaftspolitik“ fordert das Gremium beispielsweise, die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus nicht für alle Einkommensgruppen vorzusehen.

Auch sollte die Rente ab 63 – wenn die Regierung sie nicht ganz abschaffen wolle – künftig nur denen zukommen, „die gesundheitlich und/oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind“, heißt es in dem auf den 13. Juli datierten Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), das jetzt veröffentlicht wurde.

Die Bundesregierung arbeitet aktuell an ihrem zweiten Rentenpaket, mit dem sie das Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 48 Prozent stabilisieren will. Außerdem soll mit dem sogenannten Generationenkapital erstmals eine kapitalgedeckte Säule innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung aufgebaut werden.

Ministerien müssen sich einigen