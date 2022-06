Altkanzlerin im Gespräch Merkel treibt wegen des Ukrainekriegs die Frage um: „Was hat man vielleicht versäumt?“

Es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die den Krieg verhindert hätte, beklagt Angela Merkel. In die jetzige Regierung hat sie jedoch volles Vertrauen.

Unter dem Motto „Was also ist mein Land?" beantwortete Angela Merkel Fragen des Journalisten und Autors Alexander Osang. (Foto: dpa) Altkanzlerin

Berlin Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Einblicke gegeben, warum sie sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nicht zu tagesaktuellen Themen äußern will. „Ich bin Bundeskanzlerin a. D.“, sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin. Sie sei keine „ganz normale Bürgerin“. Sie müsse noch vorsichtiger sein, zu aktuellen Dingen etwas zu sagen – ob nun das 9-Euro-Ticket gut sei oder nicht. Es sei nicht ihre Aufgabe, Ratschläge von der Seitenlinie zu geben.

16 Jahre lang sei alles, was irgendwie von Relevanz gewesen sei, an ihrem Tisch vorbeigekommen. Sie habe sich nie um Verantwortung gedrückt. Sie habe gesagt, dass sie sich erst einmal erholen und Abstand gewinnen wolle.

Bei der vom Aufbau Verlag und dem Berliner Ensemble organisierten Veranstaltung bezog Merkel im Gespräch mit dem „Spiegel“-Reporter Alexander Osang Stellung. Den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte sie dabei scharf. „Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.“ Der Angriff sei von Russlands Seite ein großer Fehler. Es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die den Krieg verhindert hätte, sagte Merkel. Zugleich bezeichnete sie den Angriff als „große Tragik“. „Was ich mich natürlich gefragt habe ist: Was hat man vielleicht versäumt?“, sagte sie. „Hätte man noch mehr tun können, um eine solche Tragik – ich halte diese Situation jetzt schon für eine große Tragik – hätte man das verhindern können. Und deshalb stellt man sich, stelle ich mir natürlich immer wieder diese Fragen.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Verantwortung für ausgebliebene Investitionen in die Bundeswehr wies sie zurück – und indirekt dem früheren Koalitionspartner SPD zu. „Ich bin jetzt heilfroh, dass wir nun uns endlich auch entscheiden, nachdem die ganze Welt bewaffnete Drohnen hat, dass wir auch welche kaufen. Und es ist auch nicht an mir gescheitert, dass bestimmte andere Dinge nicht stattfinden konnten", sagte Merkel. Und: „Es war ein sehr zähes Ringen, überhaupt in die militärische Abschreckung zu investieren." Auftritt im Berliner Ensemble. (Foto: Getty images) Blick ins Publikum Für ihren Nachfolger und dessen Regierung fand Merkel dennoch lobende Worte. Der Regierungsübergang sei sehr gut gelaufen, sagte Merkel. Es seien Menschen am Werk, die keine „Newcomer" seien und die Gegebenheiten kennen würden. Auf die Frage, wie es ihr gehe, sagte die 67-Jährige, ihr persönlich gehe es sehr gut. Merkel erzählte von langen Wanderungen im Winter an der Ostsee, sie habe viele Podcasts gehört. Ihr sei nicht langweilig geworden, sie habe die Tage richtig gut rumbekommen. Früher habe sie nur „Termine, Termine, Termine" gehabt. Sie komme mit ihrem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurecht.