Altkanzlerin im Gespräch „Militärische Abschreckung ist die einzige Sprache, die Putin versteht“

Berlin Die Frau, die 16 Jahre lang Deutschland regiert hat, wirkt schüchtern als sie die Bühne des Berliner Ensembles betritt. Einen kurzen Moment lang weiß Angela Merkel nicht so recht, wo ihr Platz ist. Der linke Stuhl oder der rechte? Der Gastgeber, Journalist Alexander Osang, weist sie auf den für sie vorgesehenen Sessel.

Die Bundeskanzlerin außer Dienst ist an diesem Abend zurück in der Hauptstadt, um über ein Buch zu reden, das drei ihrer prägnantesten Reden beinhaltet. Doch das Gespräch wird sich vor allem um ihre Russlandpolitik und Merkels Einschätzungen des Krieges in die Ukraine drehen. „Die Zeit nach meiner Amtszeit habe ich mir anders vorgestellt“, sagt sie zu Beginn des Gesprächs mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen.

Später wird sie sich fragen, ob sie in den ganzen letzten Jahren nicht vielleicht doch etwas versäumt hat, um die große „Tragik“ des Krieges zu verhindern. „Darüber werden auch Historiker noch nachdenken“, sagt sie.

In den Wochen und Monaten seit Kriegsbeginn war immer wieder nach Merkel gerufen worden. Sie solle sich erklären, zu Wort melden, sich gar in den aktuellen Konflikt einmischen. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Gastgeber Osang vor der Veranstaltung Fragen an die Kanzlerin a.D. per SMS geschickt.

Er will wissen, wieso Merkel noch nicht mit Putin telefoniert habe. Sie wurde darum von der aktuellen Bundesregierung nicht gebeten, erklärt sich Merkel, außerdem habe sie nicht den Eindruck, dass es etwas genützt hätte.

Ungewohnte neue Rolle als Altkanzlerin. (Foto: dpa) Merkel mit Gastgeber Osang

Offen gibt sie zu, dass sie ihre Rolle als Altkanzlerin noch finden müsse. „Ich habe gelesen, dass ich ein sehr schönes Büro habe“, sagt sie. Es ist nicht der einzige Moment an diesem Abend, der im Saal Gelächter auslöst. Merkel selbst verzieht keine Miene.

Der Abschied von der Macht sei ihr nicht schwergefallen. Im Gegenteil, Merkel stellt ihn als überfällig dar. Sie erzählt von den ersten fünf Wochen ihres Ruhestandes, die sie ganz alleine an der Ostsee verbracht habe. Während also russische Truppen auf Kiew vorrückten, ging Merkel im Schneeregen am Strand spazieren.

Ihr ist es wichtig zu betonen, dass jetzt andere die Entscheidungen treffen. „16 Jahre lang ist alles von Relevanz in diesem Land an meinem Schreibtisch vorbeigegangen“, sagt sie. Diese Zeit sei jetzt vorbei. Ratschläge von der Seitenlinie zu geben, sei nicht ihre Aufgabe.

Und doch fügt sie hinzu: „Wenn etwas passieren, wo ich sagen würde, das geht in die vollkommen falsche Richtung, könnte ich viele Leute anrufen – musste ich aber noch nicht“.

Vertrauen in die neue Bundesregierung

Was sie über ihren Nachfolger im Kanzleramt zu sagen hat zeigt, wie sehr Merkel durch und durch Demokratin ist. „Ich halte die Regierungsübergabe für sehr gelungen“, sagt sie. Sie möge sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie kein Vertrauen in die jetzige Bundesregierung hätte. „So aber konnte ich die Macht gut abgeben“, sagt sie.

Die Pfarrerstochter Merkel verweist darauf, dass sowohl das menschliche Leben als auch die politische Verantwortung endlich seien. Für Leute allerdings, die keine demokratischen Wahlen kennen, wie etwa in Russland, seien solche Machtwechsel große Einschnitte.

Und so dreht sich der Großteil des Abends doch um die Ukraine, Russland und Wladimir Putin, mit dem Merkel immer wieder auf Deutsch und Russisch telefonierte. In der Rückschau bleibt die Tragik, das selbst sie als große Kennerin der russischen Sprache, Kultur und Politik mit ihrer Herangehensweise den Krieg in der Ukraine nicht verhindern konnte.

„Ich kann mir nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben“, sagt Merkel. Doch es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die den Krieg verhindert hätte.

Schon lange sei ihr klar gewesen, dass sie es bei Putin nicht mit jemandem zu tun habe, der Europäern Wohlergehen wünscht. Und doch: Russland sei nun einmal eben da, als direkter Nachbar der Europäischen Union. Sie, die russisch als erste Fremdsprache lernte, wollte mit allen Mitteln, diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen, diese Nachbarschaft zu einer guten machen. Doch am Ende muss auch Merkel feststellen: „Militärische Abschreckung ist die einzige Sprache, die Putin versteht“.

Putins Politik der subtilen Provokation. (Foto: dpa) Putins Labrador-Hündin Koni bei Treffen mit Merkel

Putins subtiler Provokation ist sie selbst sehr früh in ihrer Kanzlerschaft begegnet. Im Jahr 2007 bei einem Besuch in Moskau, brachte der russische Präsident einen Labrador zum gemeinsamen Treffen mit. Merkel, die selbst schlechte Erfahrung mit Hunden gemacht hatte, stand das Unwohlsein ins Gesicht geschrieben.

Als Alexander Osang von Merkel wissen will, ob es sich dabei nicht doch um eine freundliche Geste gehandelt habe, die im Vorhinein abgesprochen worden sei, antwortet Merkel: „Wer es glaubt, wird selig“. Aber eine tapfere Bundeskanzlerin müsse auch mit einem solchen Hund fertig werden.

Am Ende des Gespräches geht es noch schnell um die CDU und den Treppenwitz der Geschichte, dass Merkels einstiger Rivale Friedrich Merz nun Parteichef sei. Zu einem Lob für den neuen CDU-Chef kann sich die Altkanzlerin nicht durchringen.

„Dass er das geworden ist nach einem Mitgliederentscheid der CDU, das ist dann so“, sagt sie nur. Sie wünsche der CDU von ganzem Herzen alles Gute. Erneut bricht Gelächter im Saal aus. Am Ende weiß nur Merkel selbst, wie viel Ironie wirklich in diesem Satz steckte. Die Kunst des Lobens ohne zu loben hat sich die Altkanzlerin auch über ihre Amtszeit hinaus bewahrt.

